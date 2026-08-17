Live: लखीसराय अशोक धाम मंदिर भगदड़ में 8 की मौत, मुआवजे का ऐलान

लखीसराय के प्रसिद्ध श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम के पास सोमवार (17 अगस्त) की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. इस दुर्घटना में 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख प्रकट किया है. सीएम ने हादसे पर कहा, "लखीसराय स्थित अशोक धाम में हुई घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है. इस दुर्घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मेरा हृदय अत्यंत क्षुब्ध है. मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के उचित और शीघ्र उपचार के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें."

करंट फैलने की अफवाह से मची भगदड़

शुरुआती जानकारी में 11 हजार वोल्ट का हाई-टेंशन तार गिरने और करंट लगने से मौत की बात सामने आई थी. हालांकि, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और एडीएम नीरज कुमार ने आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि मौत का कारण करंट लगना नहीं, बल्कि भगदड़ मचना था.

फिलहाल हादसे में घायल लोगों को लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालातों का जायजा लिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिए हैं. फिलहाल राहत-बचाव कार्य जारी है.

दोनों तरफ से आईं ट्रेनें

अशोक धाम हाल्ट पर एक ही समय में दोनों तरफ से ट्रेनें आ गईं. ट्रेन को देखकर कुछ युवकों ने अचानक भाग-दौड़ शुरू कर दी. युवकों की भाग-दौड़ के कारण वहां मौजूद बिजली का एक पोल नीचे गिर गया. पोल गिरते ही मौके पर करंट फैलने की अफवाह उड़ गई. उस समय बिजली आपूर्ति वास्तव में बंद थी और तार कवर किया हुआ था, लेकिन अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई. फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रहा है.