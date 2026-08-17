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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलखीसराय के बाद कटिहार में हादसा, 7 बच्चे डूबे, 3 की मौत

लखीसराय के बाद कटिहार में हादसा, 7 बच्चे डूबे, 3 की मौत

Katihar News in Hindi: कटिहार के फलका थाना क्षेत्र की घटना है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से हादसा और गंभीर हो गया.

Written By : निरंजन सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 17 Aug 2026 10:57 AM (IST)
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बिहार के लखीसराय में भगदड़ के चलते सोमवार (17 अगस्त) को आठ लोगों की हुई मौत के बीच अब कटिहार से बड़ी खबर सामने आई है. सावन की तीसरी सोमवारी पर आज कमला नदी में सात बच्चे डूब गए. इनमें से चार को बचा लिया गया जबकि तीन की मौत हो गई. घटना फलका थाना क्षेत्र की है. 

बताया जाता है कि जल भरने और नहाने के दौरान ये सात बच्चे गहरे पानी में चले गए. चार बच्चों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. परिजनों में कोहराम मच गया.

क्या कहते हैं परिजन?

मृतकों में से एक बच्चे के चाचा ने बताया कि हर साल सावन की सोमवारी पर कमला नदी से श्रद्धालु जल भरकर स्थानीय शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं. बीते दो सोमवारी को नदी में पानी कम था, इसलिए किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई. इस बार जलस्तर बढ़ने के कारण छोटे बच्चों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए.

क्या कहते हैं ग्रामीण?

ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से हादसा और गंभीर हो गया. एक ग्रामीण राजेश कुमार ने कहा कि सोमवारी के दिन यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षाकर्मी, गोताखोर या बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी.

दूसरे ग्रामीण संजय मंडल ने कहा कि जलस्तर बढ़ने के बाद नदी का गहरा हिस्सा खतरनाक हो गया था. बच्चों को वहां जाने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी. ग्रामीण मुकेश कुमार ने प्रशासन से मांग की कि धार्मिक अवसरों पर नदी घाटों पर सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

यह भी पढ़ें- लखीसराय: मंदिर में करंट फैलने की अफवाह से भगदड़, 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत

घटना के संबंध में डॉ. पूजा कुमारी ने बताया, "फलका थाना क्षेत्र में कमला नदी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब तीनों बच्चे नदी में डुबकी लगाने गए थे. चार अन्य बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है. बच्चों की उम्र 13, 9 और 11 साल थी, जिनकी पहचान सत्यम कुमार, दिव्यांशु कुमार और अमन कुमार के तौर पर हुई है. अस्पताल लाए जाने तक तीनों की मौत हो चुकी थी. उनकी मौत डूबने से हुई… हमें पता चला कि वे आधे घंटे तक पानी के अंदर रहे थे..." 

यह भी पढ़ें- वंदे मातरम् विवाद: प्रशांत किशोर की दो टूक, 'BJP को सोनिया गांधी…'

Published at : 17 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
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