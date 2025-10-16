खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने का मामला फंसा, अब RJD से कौन होगा कैंडिडेट?

भोजपुरी के सुपरस्टार और हिट मशीन से चर्चित खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. आरजेडी की ओर से छपरा सीट से उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन मामला फंस गया है. मतदाता सूची में चंदा देवी का नाम नहीं है. नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) के दौरान यह पता चला है. अब खबर है कि उनकी जगह खुद खेसारी लाल यादव ही छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

बताया जा रहा है कि चंदा देवी का नाम मुंबई में मतदाता सूची में है. वहां उनके नाम से घर (फ्लैट) है. वे मूल रूप से छपरा जिले के एकमा के धानाडीह गांव की रहने वाली हैं. यहां की मतदाता सूची में जब उनका नाम खोजा गया तो नहीं था.

अभी खेसारी लाल को नहीं मिला है सिंबल

हालांकि अभी खेसारी लाल यादव को सिंबल नहीं मिला है लेकिन सूत्रों की मानें तो आरजेडी के टिकट पर वो छपरा सीट से प्रत्याशी होंगे. बहुत जल्द उन्हें सिंबल दे दिया जाएगा और फिर वे नामांकन करेंगे. बता दें कि खेसारी लाल यादव के रिश्ते लालू परिवार से बेहतर रहे हैं. लगातार वो मिलते रहे हैं. कार्यक्रम में आते रहे हैं. चुनाव प्रचार में आते रहे हैं.

खेसारी नहीं चाहते थे कि वो लड़ें चुनाव

खेसारी लाल यादव के शुरू के बयानों पर नजर डालें तो वे कभी नहीं चाहते थे कि वे राजनीति में एंट्री करें. कई बार उन्होंने यह कहा है कि वह जिस क्षेत्र में हैं वहीं ठीक हैं. अगर राजनीति करेंगे तो फिर हीरो वाला काम कौन करेगा. इस बीच अब परिस्थिति ऐसी बन रही है कि वे शायद ना चाहते हुए भी चुनाव लड़ें. अब देखना होगा कि आधिकारिक रूप से इस पर क्या मुहर लगती है. चंदा देवी की जगह खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है.

