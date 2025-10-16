हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: BJP प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का दरभंगा में विरोध, अब RJD ने कह दी ये बड़ी बात

बिहार चुनाव 2025: BJP प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का दरभंगा में विरोध, अब RJD ने कह दी ये बड़ी बात

Maithili Thakur News: अलीनगर विधानसभा सीट बीजेपी के ही खाते में थी. यहां से वर्तमान में बीजेपी के मिश्री लाल यादव विधायक थे. अब यहां से मैथिली ठाकुर लड़ेंगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से अपने कोटे की 101 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है. कई ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा हो रही है. कहीं से किसी मौजूदा विधायक का टिकट कटा है तो कहीं से नए चेहरों को पार्टी ने मौका दिया है. इस बीच दरभंगा की अलीनगर सीट सुर्खियों में है. इस सीट से लोकगायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है. इसका दरभंगा में विरोध हो रहा है. विरोध के बीच आरजेडी की ओर से रिएक्शन आया है. 

'…इसलिए वे कलाकारों को चुनाव में उतार रहे'

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय ठाकुर ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को कहा, "भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं. कई पुराने नेता हैं लोग हैं जिनकी नाराजगी सामने आई है, इसलिए ये नई भाजपा है. मैथिली ठाकुर लोकगायिका हैं, बिहार की बेटी हैं. लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अब जनता तय करेगी कि क्या फैसला लेना है… लेकिन उनके भविष्य की चिंता भी तेजस्वी यादव जी ने ही की है कलाकारों की, ये भी जनता देख रही है. सरकार में रहते हुए एनडीए ने तो कुछ किया नहीं है." 

क्यों हो रहा मैथिली ठाकुर का विरोध

अलीनगर विधानसभा सीट बीजेपी के ही खाते में थी. यहां से वर्तमान में बीजेपी के मिश्री लाल यादव विधायक थे. अब यहां से मैथिली ठाकुर लड़ेंगी लेकिन उनका क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है. बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी है जिसकी तस्वीर बीते बुधवार को देखने को मिली. स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के खिलाफ उतर गए हैं. 

बीजेपी के सातों मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ आपत्ति जताते हुए संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को समर्थन देने की बात कही है. मंडल अध्यक्षों का एक ही कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया और बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो सही नहीं है. अब देखना होगा कि मंडल अध्यक्षों का विरोध मैथिली ठाकुर को कितना नुकसान पहुंचाता है.

Published at : 16 Oct 2025 03:14 PM (IST)
