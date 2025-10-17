भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आज छपरा से करेंगे नामांकन, RJD के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इसी क्रम में भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव भी राजद से चुनाव लड़ेंगे. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव को पार्टी का सिंबल दिया. इसे लेकर खेसारी लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर भी शेयर की है. खेसारी छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वह आज शुक्रवार (17 अक्टूबर) को नामांकन दाखिल करेंगे.

खेसारी लाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं और युवा भाइयों का जोश हूं.

लालू-तेजस्वी का जताया आभार

उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की, हर दिल की आवाज बनने की. राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, लालू प्रसाद यादव और बड़े भाई तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व, और आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब यही मेरे रास्ते का दीपक है.

शुक्रवार को करेंगा नामांकन

खेसारी लाल ने आगे कहा कि मैं शुक्रवार को अपना नामांकन भरने जा रहा हूं और इस मौके पर आप सभी का साथ, आपका आशीर्वाद, मेरे लिए बहुत बड़ा संबल होगा. आप सबसे दिल से निवेदन है कि नामांकन के दिन आइए, अपने इस बेटे और भाई को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम आपके हक, सम्मान की लड़ाई और मजबूती से लड़ सकें.

कौन हैं खेसारी लाल ?

खेसारी लाल यादव का साली शत्रुघ्न कुमार यादव है. खेसारी भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक के सुपरस्टार हैं. बिहार के घर-घर में उनके गाने बजते हैं. अब वे छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है.