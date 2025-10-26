हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब

'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब

Khesari Lal Yadav: छपरा में राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने रवि किशन पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार विकास और फैक्ट्रियों का हकदार है. नचनिया कहने वालों को करारा जवाब दिया.

By : आशुतोष नाथ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने छपरा में चुनावी मंच से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पर सीधा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की बात करने वाले लोग यह बताएं कि आखिर केंद्र सरकार ने अब तक बिहार को क्या दिया है.

जनसभा में उत्साहित भीड़ के बीच खेसारी लाल यादव ने कहा कि एक बार मोदी जी से पूछिएगा कि गुजरात के विकास के लिए पैसा है और बिहार के लिए क्यों नहीं? क्या हम बिहार वाले एक भी फैक्ट्री के काबिल नहीं हैं. क्या हम सिर्फ मजदूरी के लिए ही पैदा हुए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं, बल्कि पलायन की मजबूरी दी गई है.

खेसारी लाल यादव ने नचनिया बोलने वालों को दिया जवाब

अपने ऊपर लगे 'नचनिया' वाले तंज का जवाब देते हुए खेसारी ने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि राजद ने नचनिया को टिकट दे दिया. मैं क्या जवाब दूं? वो मेरे बड़े भाई हैं, सम्राट भैया मेरे लिए पूजनीय हैं. लेकिन जिनके इशारे पर मुझे नचनिया कहा जा रहा है, उनके गिरोह में तीन-तीन नचनिया पहले से हैं और एक तो अभी हाल ही में गए हैं. नचनिया को लेने की शुरुआत तो पहले उन्होंने ही की थी.

मेरे गानों से कौन सा अस्पताल या स्कूल खराब हुआ- खेसारी यादव

खेसारी ने आगे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गाने गंदे हैं. मैं पूछता हूं, मेरे गानों की वजह से कौन सा अस्पताल, नाला या स्कूल खराब हो गया. अगर कोई कलाकार लोगों को हंसाता है, मनोरंजन करता है, तो क्या वो गुनाह है. उन्होंने कहा कि जो लोग कलाकार को 'नचनिया' कहकर अपमानित कर रहे हैं, वही असल में बिहार को किसी लायक नहीं छोड़ पाए हैं.

मैं नेता नहीं, कलाकार ही ठीक हूं- खेसारी

जनसभा के अंत में खेसारी ने कहा कि मुझे नेता मत बनाइए, मैं कलाकार ही ठीक हूं. अगर मैं नेता बन गया तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा. उनके इस बयान पर सभा स्थल तालियों से गूंज उठा.

खेसारी लाल यादव का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं, बल्कि बिहार की आवाज उठाना है. ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने राज्य में ही रोजगार मिल सके.

Published at : 26 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS RJD Candidate Khesari Lal Yadav Khesari Lal Yadav Nachania
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
जनरल नॉलेज
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
फूड
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget