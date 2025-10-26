'नचनिया लेने की शुरुआत पहले उन्होंने की', खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को भी दिया जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने छपरा में चुनावी मंच से बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पर सीधा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की बात करने वाले लोग यह बताएं कि आखिर केंद्र सरकार ने अब तक बिहार को क्या दिया है.

जनसभा में उत्साहित भीड़ के बीच खेसारी लाल यादव ने कहा कि एक बार मोदी जी से पूछिएगा कि गुजरात के विकास के लिए पैसा है और बिहार के लिए क्यों नहीं? क्या हम बिहार वाले एक भी फैक्ट्री के काबिल नहीं हैं. क्या हम सिर्फ मजदूरी के लिए ही पैदा हुए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं, बल्कि पलायन की मजबूरी दी गई है.

खेसारी लाल यादव ने नचनिया बोलने वालों को दिया जवाब

अपने ऊपर लगे 'नचनिया' वाले तंज का जवाब देते हुए खेसारी ने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि राजद ने नचनिया को टिकट दे दिया. मैं क्या जवाब दूं? वो मेरे बड़े भाई हैं, सम्राट भैया मेरे लिए पूजनीय हैं. लेकिन जिनके इशारे पर मुझे नचनिया कहा जा रहा है, उनके गिरोह में तीन-तीन नचनिया पहले से हैं और एक तो अभी हाल ही में गए हैं. नचनिया को लेने की शुरुआत तो पहले उन्होंने ही की थी.

मेरे गानों से कौन सा अस्पताल या स्कूल खराब हुआ- खेसारी यादव

खेसारी ने आगे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गाने गंदे हैं. मैं पूछता हूं, मेरे गानों की वजह से कौन सा अस्पताल, नाला या स्कूल खराब हो गया. अगर कोई कलाकार लोगों को हंसाता है, मनोरंजन करता है, तो क्या वो गुनाह है. उन्होंने कहा कि जो लोग कलाकार को 'नचनिया' कहकर अपमानित कर रहे हैं, वही असल में बिहार को किसी लायक नहीं छोड़ पाए हैं.

मैं नेता नहीं, कलाकार ही ठीक हूं- खेसारी

जनसभा के अंत में खेसारी ने कहा कि मुझे नेता मत बनाइए, मैं कलाकार ही ठीक हूं. अगर मैं नेता बन गया तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा. उनके इस बयान पर सभा स्थल तालियों से गूंज उठा.

खेसारी लाल यादव का यह भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं, बल्कि बिहार की आवाज उठाना है. ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने राज्य में ही रोजगार मिल सके.