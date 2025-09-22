भोजपुरी के सुपर स्टार खैसारी लाल यादव ने मंगलवार को बिहार को लेकर एक पोस्ट की थी, जिसके समर्थन में तेजस्वी यादव ने भी पोस्ट कर उनका जवाब दिया और कहा कि 'खेसारी भाई की बात से सहमत हूं'. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भोजपुरी कलाकार ने ऐसा क्या कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष जय बिहार, जय बिहारी! कहने लेग.

खैसारी लाल ने एक्स पोस्ट मे क्या लिखा?

दरअसल खैसारी लाल ने अपनी एक एक्स पोस्ट मे लिखा कि, "बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं! पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा में जो की हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रमाण है, लेकिन दुःख का बात है कि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं. अगर हम इन्हें सही से प्रमोट किए रहते तो आज देश दुनिया से लोग बिहार आते."

खेसारी भाई की बात से सहमत हूँ। बिहार में जितने अधिक ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, प्रसिद्ध व समृद्ध पर्यटन स्थल है उतने किसी भी अन्य राज्य में नहीं है।



𝟏𝟕 महीनों की सरकार में मैंने गैर जरूरी समझे जाने वाले पर्यटन विभाग का जिम्मा स्वयं पर्यटन मंत्री की… https://t.co/6QvtTWv6N9 — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 22, 2025

तेजस्वी यादव ने खेसारी की बात को सही माना

इस बात को तेजस्वी यादव ने भी सही ठहराया और कहा कि "खेसारी भाई की बात से सहमत हूं. बिहार में जितने अधिक ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, प्रसिद्ध व समृद्ध पर्यटन स्थल है उतने किसी भी अन्य राज्य में नहीं है. 17 महीनों की सरकार में मैंने गैर जरूरी समझे जाने वाले पर्यटन विभाग का जिम्मा स्वयं पर्यटन मंत्री की चुनौती के रूप में स्वीकार किया."

उन्होंने आगे कहा कि "देश-विदेश में बिहार के पर्यटन स्थलों की हर स्तर पर विभिन्न-विभिन्न माध्यमों से प्रमोशन और ब्रांडिंग की. इसका परिणाम यह हुआ कि 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 8 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा देसी-विदेशी पर्यटकों ने बिहार भ्रमण किया और 2023 बिहार पर्यटन के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हुआ. निसंदेह पर्यटन क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिसे हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे. जय बिहार, जय बिहारी!"