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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?

सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?

Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है. साथ ही उनके जो सुझाव हैं उस पर नजर डालने के लिए कहा है. पढ़िए भोजपुरी स्टार ने क्या कुछ मांग की है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Apr 2026 10:27 PM (IST)
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बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) से हर किसी को उम्मीद है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने विकास की लकीर खींची वैसे ही आगे काम हो. हर कोई अपनी-अपनी मांग लेकर बैठा है. इस बीच भोजपुरी के फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने भी अपनी मांग रखी है. साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई भी दी है.

खेसारी लाल यादव ने बुधवार (15 अप्रैल, 2026) की रात अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो. मेरे कुछ सुझाव हैं जिसपर आपकी जल्दी नजर जानी चाहिए…"

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एक नजर में खेसारी लाल की सात मांगें

  1. बिहार में सूखा नशा वायरस की तरह फैल रहा है. 
  2. परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बने.
  3. कोचिंग संस्थान को मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी. 
  4. पलायन की समस्या का स्थायी समाधान हो.
  5. हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल वालो की धांधली रोकने के लिए कड़े कानून हो. 
  6. फूड, स्पिरिचुअल और ईको टूरिज्म को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिले.
  7. केंद्र सरकार से निवेदन करके भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाएं.

सवाल है कि क्या खेसारी लाल की मांग पूरी हो पाएगी?

खेसारी लाल यादव ने भले पोस्ट कर अपनी मांग रखी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इसमें से कुछ पूरा कर पाएगी? बता दें कि बिहार में बीते कुछ समय में कई परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है. पलायन की समस्या भी बनी है. इस पर भी पहले की सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई है. एनडीए की सरकार रोजगार और नौकरी की बात कर रही है, लेकिन देखना होगा कि जो मांगें खेसारी लाल यादव ने की है उस पर सम्राट चौधरी कितना काम कर पाते हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार के नए CM पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, 'सम्राट जी को बधाई लेकिन सच्चाई ये भी है कि...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Apr 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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