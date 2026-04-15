सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है. साथ ही उनके जो सुझाव हैं उस पर नजर डालने के लिए कहा है. पढ़िए भोजपुरी स्टार ने क्या कुछ मांग की है.
बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) से हर किसी को उम्मीद है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने विकास की लकीर खींची वैसे ही आगे काम हो. हर कोई अपनी-अपनी मांग लेकर बैठा है. इस बीच भोजपुरी के फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने भी अपनी मांग रखी है. साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई भी दी है.
खेसारी लाल यादव ने बुधवार (15 अप्रैल, 2026) की रात अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो. मेरे कुछ सुझाव हैं जिसपर आपकी जल्दी नजर जानी चाहिए…"
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं।मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो। मेरे कुछ सुझाव हैं जिसपर आपकी जल्दी नज़र जानी चाहिए।— Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) April 15, 2026
१. बिहार में सूखा नशा वायरस की तरह… pic.twitter.com/SDxUV40m0j
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एक नजर में खेसारी लाल की सात मांगें
- बिहार में सूखा नशा वायरस की तरह फैल रहा है.
- परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बने.
- कोचिंग संस्थान को मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी.
- पलायन की समस्या का स्थायी समाधान हो.
- हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल वालो की धांधली रोकने के लिए कड़े कानून हो.
- फूड, स्पिरिचुअल और ईको टूरिज्म को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिले.
- केंद्र सरकार से निवेदन करके भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाएं.
सवाल है कि क्या खेसारी लाल की मांग पूरी हो पाएगी?
खेसारी लाल यादव ने भले पोस्ट कर अपनी मांग रखी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इसमें से कुछ पूरा कर पाएगी? बता दें कि बिहार में बीते कुछ समय में कई परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है. पलायन की समस्या भी बनी है. इस पर भी पहले की सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई है. एनडीए की सरकार रोजगार और नौकरी की बात कर रही है, लेकिन देखना होगा कि जो मांगें खेसारी लाल यादव ने की है उस पर सम्राट चौधरी कितना काम कर पाते हैं.
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Source: IOCL