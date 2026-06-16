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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKhan Sir News: खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'

Khan Sir News: खान सर को BJP ने बताया फ्रॉड, कहा- 'इसका पाकिस्तान से…'

Khan Sir News: बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने मंगलवार को रौशन आनंद के परिवार से मुलाकात की. भाई की मौत पर परिवार को सांत्वना दी. इस मौके पर वे खान सर पर खूब बरसे.

Reported By : मुकेश कुमार सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के भाई की मौत पर मंगलवार (16 जून, 2026) को परिवार को सांत्वना देने के लिए बीजेपी के विधायक नीरज बबलू सहरसा पहुंचे. रौशन आनंद के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी. दुख की घड़ी में परिवार के प्रति उन्होंने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. 

नीरज बबलू ने परिवार को विश्वास दिलाया कि इस घटना में शामिल अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. नीरज बबलू ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें.

खान सर पर भड़के नीरज कुमार बबलू

इस मौके पर नीरज बबूल ने मीडिया से बातचीत में खान सर पर भड़ास निकाली. उन्होंने खान सर को फ्रॉड बताया. उन्होंने कहा, "ये उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने आया है. इसके परिवार के लोगों का कहना है कि ये फ्रॉड है. ये शिक्षक नहीं है… ये फर्जीगिरी करता है."

यह भी पढ़ें- दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट! सुप्रीम कोर्ट से नोटिस के बाद सियासत तेज, किसने क्या कहा?

'ये साधारण मौत नहीं… हत्या है'

बीजेपी विधायक ने रौशन आनंद की तारीफ की. कहा कि रौशन आनंद पढ़ाने का काम करते हैं. ये सही शिक्षक हैं. रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर कहा कि ये मौत भी बड़ी साजिश का हिस्सा है. इसकी जांच की आवश्यकता है. जो-जो लोग इसमें शामिल हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें जांच की जरूरत है. ये साधारण मौत नहीं है. ये हत्या है. 

'पाकिस्तान से रिश्ता, नेपाल से कनेक्शन'

बातचीत के क्रम में नीरज बबलू ने यहां तक कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन्हें सारी बातों से अवगत कराएंगे. उन्होंने खान सर को लेकर फिर कहा, "ये फैजल है कि अफजल है, कोई ठीक नहीं है, इसका पाकिस्तान से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है, ये फर्जी आदमी है, मैंने पहले भी कहा है. एक नंबर का बदमाश है. दो-चार डायलॉग बोलकर लोगों और छात्रों को प्रभावित करता है. हम उन छात्रों से भी कहेंगे कि फर्जी शिक्षक से बचना चाहिए."

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास अभी खाली नहीं करेगा लालू परिवार, सरकार को बताया ये कारण

Published at : 16 Jun 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Saharsa Neeraj Kumar Bablu Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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