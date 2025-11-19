सरकार में बढ़ेगी JDU के मंत्रियों की संख्या? नीतीश कुमार के करीबी के दावे ने चढ़ाया सियासी पारा
Bihar Government Formation: जीडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए में सभी घटक दलों की राय है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
बिहार में नई सरकार के गठन से पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि JDU के इस बार विधायकों की संख्या पहले से दोगुनी हुई है लिहाजा नए मंत्रिमंडल में पार्टी के मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी. महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा. जदयू नेता ने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री हो या स्पीकर, किसी पद को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है.
उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, ''पिछली बार भी संख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में था. इस बार जेडीयू की सीटों की संख्या दोहरी हुई है, लिहाजा हमारा मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व है, वो भी बढ़ेगा. इसमें कहीं दो राय नहीं है.
NDA में कोई मतभेद नहीं- केसी त्यागी
जब उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी की संख्या भी बेहतर हुई है और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो क्या ये इतना आसान है? इस पर उन्होंने कहा, ''मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई मतभेद नहीं है लेकिन जेडीयू का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, इसमें कही दो राय नहीं है.''
'महिलाओं को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए'
केसी त्यागी से जब पूछा गया कि उपमुख्यमंत्री और महिलाओं को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं. इस पर उन्होंने कहा, ''एनडीए में सभी घटक दलों की ये राय है कि महिलाओं को प्रपोसनल रिप्रजेंटेशन मिलना चाहिए क्योंकि उनके असरदार मतदान की वजह से ये सब संभव हो सका है.'' जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उन महिलाओं को डिप्टी सीएम या कोई पद मिलेगा? इस पर उन्होंने कहा, ''ये मैं तय नहीं कर सकता. ये एनडीए के घटक दल के नेता बैठकर तय करेंगे.''
20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह
नीतीश कुमार ने बुधवार (19 नवंबर) को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर सीएम पद से इस्तीफा दिया दिया. इसके साथ ही उन्होंने विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. इससे पहले नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया. पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है. नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL