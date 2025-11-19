हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?

Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?

Bihar CM Oath Ceremony Live Streaming: नीतीश कुमार गुरुवार को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. इस भव्य समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम भी शामिल होंगे.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Nov 2025 04:07 PM (IST)
बिहार विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद अब गुरुवार (20 नवंबर) को दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.

बिहार में गुरुवार (20 नवंबर) को शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11.30 बजे शुरू हो जाएगा. इस कार्यक्रम को एबीपी न्यूज़ टीवी के साथ-साथ एबीपी लाइव और एबीपी न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल जैसे यूट्यूब, एक्स और फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं.

कहां कहां देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह का लाइव

लाइव टीवी: https://news.abplive.com/live-tv

एबीपी लाइव (English): https://news.abplive.com/

एबीपी लाइव (हिंदी): https://www.abplive.com/

एबीपी नेटवर्क यूट्यूब: https://www.youtube.com/watch?v=nyd-xznCpJc

ABP News के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग

एबीपी लाइव एक्स (पहले ट्विटर): https://x.com/abplive

एबीपी न्यूज इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/abpnewstv/

एबीपी लाइव इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/abplivenews/

'पहली बार हो रहा है ऐसा समारोह'

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस तरह का शपथग्रहण समारोह पहली बार हो रहा है, उत्सव का माहौल बना हुआ है. गांधी मैदान में इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेकिन इस बार उत्सव के माहौल में होने जा रहा है.

दो से तीन लाख लोग होंगे शामिल

उन्होंने कहा कि इस समारोह की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे. उनके साथ, बिहार भर से लगभग 2-3 लाख मतदाता भी मौजूद रहेंगे. एक उत्सव का माहौल होगा, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व और पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत दिया है.

एनडीए की शानदार जीत

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल करते हुए 243 में से 2023 सीटें अपने नाम की. वहीं महागठबंधन का इस चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया. महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें आईं. वहीं अब बिहार में अगले पांच साल एनडीए की सरकार होगी.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Published at : 19 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Nitish Kumar Swearing-In Ceremony BIHAR NEWS
