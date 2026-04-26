‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?
Shooting in US: मेनिफेस्ट में ऐलन ने लिखा कि एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को छोड़कर (डोनाल्ड ट्रंप) प्रशासन के ऊंचे पद से लेकर निम्न पद तक प्राथमिकता के आधार पर सभी अधिकारी निशाने पर हैं.
- घटना से पहले ट्रंप-एपस्टीन की तस्वीरें दीवारों पर दिखाई गईं।
अमेरिका के व्हाइट हाउस कोरसपोन्डेंट्स एसोसिएशन (WHCA) के डिनर में हुई कथित गोलीबारी इस वक्त वैश्विक चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है. इस घटना के बाद लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कोल ऐलन के जुड़ा एक अहम सबूत सामने आया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उसके निशाने पर असल में कौन था?
दरअसल, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, गोलीबारी के आरोपी कोल ऐलन ने घटना को अंजाम देने से कुछ ही मिनटों पहले अपने परिवार के एक सदस्य को एक मैनिफेस्टो भेजा था, जो कथित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में लिखा हुआ था. इस मेनिफेस्टो में उसने लिखा था कि वह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाएगा.
आखिर मेनिफेस्टो में आरोपी ने क्या लिखा था?
मेनिफेस्टो में आरोपी कोल ऐलन ने लिखा, ‘मैं अब किसी ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने को तैयार नहीं हूं, जिसे मैं बाल यौन शोषण करने वाला (पिडोफाइल), बलात्कारी और गद्दार मानता हूं.’ हालांकि, मेनिफेस्टो में लिखे वाक्यों से यह स्पष्ट नहीं था कि ऐलन सीधे तौर पर ट्रंप के बारे में हीं कह रहा था.
रिपोर्ट के मुताबिक, मेनिफेस्ट में ऐलन ने लिखा, ‘एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को छोड़कर (डोनाल्ड ट्रंप) प्रशासन के ऊंचे पद से लेकर निम्न पद तक प्राथमिकता के आधार पर सभी अधिकारी निशाने पर हैं. US सीक्रेट सर्विस के एजेंट सिर्फ जरूरत पड़ने पर निशाना होंगे.’ उसने कहा, ‘होटल की सुरक्षा, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पुलिस, नेशनल गार्ड, होटल कर्मचारी और मेहमान बिल्कुल भी निशाना नहीं हैं.’
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जेफ्री एपस्टीन को लेकर लगातार विवादों में रहे ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी दिवंगत जेफ्री एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर विवादों में बने रहे हैं और उन पर कई आरोप भी लग चुके हैं. एपस्टीन, जो एक दोषी यौन अपराधी थी, ने साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन हाल ही में जारी एपस्टीन फाइल्स में कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम का जिक्र उसके मेहमानों के रूप में किया गया है.
घटना से पहले दिखाई गई थी ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीरें
वाशिंगटन हिल होटल, जहां WHCA का डिनर समारोह चल रहा था, की बाहरी दीवारों पर घटना से पहले राष्ट्रपति ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीरें भी प्रोजेक्ट की गई थीं. एक यूजर ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया और लिखा कि यह वीडियो ट्रंप और एपस्टीन के संबंधों को उजागर करने के लिए दिखाया जा रहा है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इसका गोलीबारी की घटना से कोई सीधा संबंध था या नहीं.
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Source: IOCL