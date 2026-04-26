हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?

‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?

Shooting in US: मेनिफेस्ट में ऐलन ने लिखा कि एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को छोड़कर (डोनाल्ड ट्रंप) प्रशासन के ऊंचे पद से लेकर निम्न पद तक प्राथमिकता के आधार पर सभी अधिकारी निशाने पर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Apr 2026 11:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • घटना से पहले ट्रंप-एपस्टीन की तस्वीरें दीवारों पर दिखाई गईं।

अमेरिका के व्हाइट हाउस कोरसपोन्डेंट्स एसोसिएशन (WHCA) के डिनर में हुई कथित गोलीबारी इस वक्त वैश्विक चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है. इस घटना के बाद लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी कोल ऐलन के जुड़ा एक अहम सबूत सामने आया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उसके निशाने पर असल में कौन था?

दरअसल, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, गोलीबारी के आरोपी कोल ऐलन ने घटना को अंजाम देने से कुछ ही मिनटों पहले अपने परिवार के एक सदस्य को एक मैनिफेस्टो भेजा था, जो कथित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में लिखा हुआ था. इस मेनिफेस्टो में उसने लिखा था कि वह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाएगा.

आखिर मेनिफेस्टो में आरोपी ने क्या लिखा था?

मेनिफेस्टो में आरोपी कोल ऐलन ने लिखा, ‘मैं अब किसी ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने को तैयार नहीं हूं, जिसे मैं बाल यौन शोषण करने वाला (पिडोफाइल), बलात्कारी और गद्दार मानता हूं.’ हालांकि, मेनिफेस्टो में लिखे वाक्यों से यह स्पष्ट नहीं था कि ऐलन सीधे तौर पर ट्रंप के बारे में हीं कह रहा था.

रिपोर्ट के मुताबिक, मेनिफेस्ट में ऐलन ने लिखा, ‘एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को छोड़कर (डोनाल्ड ट्रंप) प्रशासन के ऊंचे पद से लेकर निम्न पद तक प्राथमिकता के आधार पर सभी अधिकारी निशाने पर हैं. US सीक्रेट सर्विस के एजेंट सिर्फ जरूरत पड़ने पर निशाना होंगे.’ उसने कहा, ‘होटल की सुरक्षा, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पुलिस, नेशनल गार्ड, होटल कर्मचारी और मेहमान बिल्कुल भी निशाना नहीं हैं.’

यह भी पढ़ेंः US Iran Talks 2.0: 'जल्द जंग जीतेंगे...' ट्रंप के दावे ने फिर बढ़ाई हलचल, ईरान को क्यों दिया 'कॉल' करने का ऑफर?

जेफ्री एपस्टीन को लेकर लगातार विवादों में रहे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी दिवंगत जेफ्री एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर विवादों में बने रहे हैं और उन पर कई आरोप भी लग चुके हैं. एपस्टीन, जो एक दोषी यौन अपराधी थी, ने साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन हाल ही में जारी एपस्टीन फाइल्स में कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम का जिक्र उसके मेहमानों के रूप में किया गया है.

घटना से पहले दिखाई गई थी ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीरें

वाशिंगटन हिल होटल, जहां WHCA का डिनर समारोह चल रहा था, की बाहरी दीवारों पर घटना से पहले राष्ट्रपति ट्रंप और एपस्टीन की तस्वीरें भी प्रोजेक्ट की गई थीं. एक यूजर ने इसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया और लिखा कि यह वीडियो ट्रंप और एपस्टीन के संबंधों को उजागर करने के लिए दिखाया जा रहा है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इसका गोलीबारी की घटना से कोई सीधा संबंध था या नहीं.

यह भी पढ़ेंः FBI डायरेक्टर काश पटेल अमेरिका में दो बार हो चुके गिरफ्तार! क्या लगे थे आरोप, जानें सब कुछ

Published at : 26 Apr 2026 11:47 PM (IST)
Tags :
America DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?
‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?
विश्व
पाकिस्तान को दो हफ्तों में लगा 200 अरब का झटका, अमेरिका-ईरान की सुलह कराने की कोशिश के बीच शहबाज के उड़े होश!
पाक को दो हफ्तों में लगा 200 अरब का झटका, शांतिदूत बनने की कोशिश के बीच शहबाज के उड़े होश!
विश्व
US Iran Talks 2.0: 'जल्द जंग जीतेंगे...' ट्रंप के दावे ने फिर बढ़ाई हलचल, ईरान को क्यों दिया 'कॉल' करने का ऑफर?
'जल्द जंग जीतेंगे...' ट्रंप के दावे ने फिर बढ़ाई हलचल, ईरान को क्यों दिया 'कॉल' करने का ऑफर?
विश्व
ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की 'धुरंधर' सीक्रेट सर्विस, कितनी खतरनाक CAT? जानें कैसे करती है काम
ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की 'धुरंधर' सीक्रेट सर्विस, कितनी खतरनाक CAT? जानें कैसे करती है काम
Advertisement

वीडियोज

Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
ABP Report: हमले का ईरान कनेक्शनगुस्से में ट्रंप? | Attack on Donald Trump | Iran Us War | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: रॉबर्ट चोंग्थु को अल्पसंख्यक कल्याण, गोपाल मीणा बने राज्यपाल सचिव
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: रॉबर्ट चोंग्थु को अल्पसंख्यक कल्याण, गोपाल मीणा बने राज्यपाल सचिव
विश्व
‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?
‘मैं ऐसे इंसान के गुनाहों से अपने हाथ रंगने...’, व्हाइट हाउस गोलीबारी कांड के आरोपी ने बताया क्या था मकसद?
आईपीएल 2026
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
बॉलीवुड
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
जम्मू और कश्मीर
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
ट्रेंडिंग
King Cobra: किंग कोबरा को क्यों कहा जाता है 'किंग', चलती फिरती मौत है ये सांप, एक बाइट और फिर ऐसे निकलती है जान
किंग कोबरा को क्यों कहा जाता है 'किंग', चलती फिरती मौत है ये सांप, एक बाइट और फिर ऐसे निकलती है जान
यूटिलिटी
होम लोन टेन्योर चुनते वक्त न करें ये गलती, कुछ सालों का फर्क भी करा सकता है बड़ा नुकसान
होम लोन टेन्योर चुनते वक्त न करें ये गलती, कुछ सालों का फर्क भी करा सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget