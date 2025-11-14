हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKargahar Election Result 2025 Live: करगहर में वशिष्ठ सिंह (NDA) Vs संतोष मिश्रा (MGB) Vs रितेश पांडेय (JSP), कौन जीतेगा बाजी?

Kargahar Election Result 2025 Live: करगहर में वशिष्ठ सिंह (NDA) Vs संतोष मिश्रा (MGB) Vs रितेश पांडेय (JSP), कौन जीतेगा बाजी?

Kargahar Assembly Election Result 2025 Live: बिहार के रोहतास की करगहर सीट पर कांटे की लड़ाई दिख रही है. यहां पर कांग्रेस के संतोष मिश्रा, जदयू के वशिष्ठ सिंह और जनसुराज के रितेश पांडेय मैदान में हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 07:09 AM (IST)

बिहार के रोहतास जिले की करगहर सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट पर भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. दूसरी ओर महागठबंधन ने संतोष मिश्रा और एनडीए ने वशिष्ठ सिंह को प्रत्याशी बनाया है. 

इस सीट को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है. इसके चुनाव परिणाम शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज आ रहे हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा की इस सीट पर रोमांचक मुकाबले में कौन जीत रहा है. करगहर की जनता ने इस बार अपना प्रतिनिधि किसे चुना है, इसका जवाब असल नतीजों में मिलने वाला है. 

करगहर में कितने प्रतिशत हुआ मतदान?

करगहर विधानसभा सीट पर लगभग 58 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ है. इस चुनाव में यहां पर लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. ऐसे में देखना होगा कि 12 प्रत्याशियों में किसके हाथ जीत लगेगी. 

प्रत्याशियों में कांग्रेस ने संतोष मिश्रा, बसपा ने उदय प्रताप, जनसुराज ने रितेश रंजन पांडेय, जदयू ने वशिष्ठ सिंह और सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है. इस सीट पर भोजपुरी सिंगर रितेश पांडेय के चुनाव लड़ने से समीकरण बेहद दिलचस्प हो गए हैं. सबकी निगाहें भोजपुरी गायक रितेश पांडेय पर टिकी हुई हैं. इस चुनाव में वह क्या करने वाले हैं देखने लायक होगा.

पिछले चुनावों पर एक नजर

बात करें पिछले चुनावों की तो इस सीट पर साल 2010 और 2015 से जदयू ने जीत दर्ज की है. इसके बाद साल 2020 के चुनावों में यह सीट आरजेडी ने अपने कब्जे में ली. आरजेडी ने इस सीट को लगभग 4 हजार से ज्यादा के अंतर जीत ली थी. 

इन चुनावों के नतीजों से जाहिर होता है कि इस सीट पर किसी भी दल के लिए राह आसान नहीं होगी. देखना यह होगा कि क्या जदयू अपने गढ़ को वापस जीतने में कामयाब रहेगी या फिर आरजेडी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी. इन सवालों के जवाब शुक्रवार शाम होते-होते लगभग सामने आ जाएंगे.

07:02 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Kargahar Election Result 2025 Live: करगहर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण इलाका

 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच करगहर सीट की चर्चा तेज हो गई है. रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के अंतर्गत आने वाला करगहर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है.

