भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं. इसी बीच रविवार को ज्योति सिंह जैसे ही पवन से मिलने लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंची, वहां उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा. लखनऊ की लेडी पुलिस उन्हें थाने चलने के लिए कहने लगी.

इस पूरी घटना का वीडियो ज्योति सिंह ने अपने इंस्टा पर शेयर किया और बताया कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है. इससे पहले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उनसे मिलने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जताई थी.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, "प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह, मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने लखनऊ स्थित आपके आवास पर आ रही हूं. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे अवश्य मिलेंगे." लेकिन रविवार को जब वो लखनऊ पति से मिलने पहुंची तो पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया. इसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया.