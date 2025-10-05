हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVIDEO: पवन सिंह के घर लखनऊ पहुंचीं पत्नी ज्योति सिंह, 'पुलिस बुलाकर घर से बाहर निकलवा रहे'

VIDEO: पवन सिंह के घर लखनऊ पहुंचीं पत्नी ज्योति सिंह, 'पुलिस बुलाकर घर से बाहर निकलवा रहे'

Pawan Singh Wife Jyoti Singh: ज्योति सिंह ने अपने इंस्टा पर वीडियो शेयर किया और बताया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है. पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 05 Oct 2025 05:44 PM (IST)
भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं. इसी बीच रविवार को ज्योति सिंह जैसे ही पवन से मिलने लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंची, वहां उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा. लखनऊ की लेडी पुलिस उन्हें थाने चलने के लिए कहने लगी. 

इस पूरी घटना का वीडियो ज्योति सिंह ने अपने इंस्टा पर शेयर किया और बताया कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है. इससे पहले पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उनसे मिलने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जताई थी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jyoti P Singh (@jyotipsingh999)

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, "प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह, मैं कल आपसे और आपके परिवार से मिलने लखनऊ स्थित आपके आवास पर आ रही हूं. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे अवश्य मिलेंगे." लेकिन रविवार को जब वो लखनऊ पति से मिलने पहुंची तो पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया. इसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया.

 

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Read
Published at : 05 Oct 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Jyoti Singh
और पढ़ें
