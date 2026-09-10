Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU होगा 'जनता दल नीतीश', संजय झा ने कर दी बड़ी मांग

JDU होगा 'जनता दल नीतीश', संजय झा ने कर दी बड़ी मांग

JDU नेता संजय झा ने पार्टी का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' करने का आग्रह किया है. बख्तियारपुर-नीतीशपुर विवाद के बीच उनके बयान से बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार बाढ़ के बीच बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने की मांग ने नई बहस छेड़ दी है. वहीं बख्तियारपुर का नाम बदलने के बीच जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के नाम को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने JDU का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' करने की मांग रखी है. उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से इसका आग्रह किया है.

संजय झा ने खगड़िया में 'नीतीश संवाद' कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार के योगदान का जिक्र करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और पार्टी के उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने पूरी ताकत और मनोयोग से काम किया है. उनके योगदान को सम्मान देने के लिए पार्टी के नाम में उनका नाम होना चाहिए.

यह भी पढ़ें- लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय

बख्तियारपुर के बाद पार्टी के नाम की चर्चा

संजय झा का यह बयान ऐसे समय आया है जब बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने की मांग भी सियासी चर्चा में है. एक दिन पहले बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' करने की मांग उठाई थी. अब JDU के नाम को लेकर संजय झा की मांग ने इस बहस को और हवा दे दी है.

फरक्का संधि पर भी उठाई आवाज

पत्रकारों से बातचीत में संजय झा ने फरक्का जल संधि को लेकर भी बिहार का पक्ष मजबूती से रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ गंगाजल बंटवारे के समझौते में बिहार के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बिहार की वर्ष 2050 तक की जल जरूरतों का आकलन कर हिस्सेदारी तय करने की मांग की.

बोले- 30 साल से बिहार के साथ अन्याय

संजय झा ने कहा कि फरक्का बराज और गंगा में बढ़ती गाद के कारण जलग्रहण क्षमता प्रभावित हो रही है, जिससे बाढ़ की समस्या गंभीर हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 30 वर्षों से बिहार के साथ अन्याय हो रहा है. झा ने कहा कि बिहार अब इस अन्याय को आगे नहीं सहेगा और JDU इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी.

यह भी पढ़ें- बख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 10 Sep 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...
बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...
बिहार
बख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'
बख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'
बिहार
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
बिहार
'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' पर JDU का रिएक्शन, 'ऐसे लोगों को…'
'फ्री कश्मीर' और 'लाल सलाम' पर JDU का रिएक्शन, 'ऐसे लोगों को…'
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
बिहार
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget