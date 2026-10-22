OTT पर कब और कहां देख सकते हैं तमन्ना भाटिया की 'द वन'? सामने आई गई डिटेल्स

तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'द वन' को सिनेमाघरों में दर्शकों से ठीक-ठाक प्यार मिला. मूवी को सिनेमाघरों में 25 सितंबर, 2026 को रिलीज किया गया था, जिसका निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया था. ऐसे में अगर आपको भी इस फैंटेसी थ्रिलर फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हैं तो आप इसे ओटीटी पर जल्द ही देख सकते हैं.

'द वन फोर्स ऑफ द फोरेस्ट' की ओटीटी रिलीज को लेकर डिटेल्स भी सामने आ गई. 123 तेलुगु रिपोर्ट की मानें तो फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर आ सकती है. बताया जा रहा है कि ये फिल्म दिवाली के मौके पर ओटीटी पर देख सकते हैं.

ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं तमन्ना भाटिया की 'द वन'?

123 तेलुगु रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. रिपोर्ट की मानें तो इसे दिवाली के मौके पर 6 नवंबर, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. हालांकि, इसमें एक ट्विस्ट होगा. बताया जा रहा है कि ये प्राइम वीडियो पर पहले रेंटल बेसिस पर उपलब्ध हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो सब्सक्राइबर्स को इस फिल्म को देखने के लिए एक्स्ट्रा मनी पे करना होगा.

हालांकि, 'द वन' की ओटीटी रिलीज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. आपको बता दें कि रेंट वाला मामला सब्सक्रिप्शन से अलग होता है, जिसके लिए अलग से पेमेंट करके फिल्म स्ट्रीम कर सकते हैं.

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'द वन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर 'द वन' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 92 करोड़ रहा. जबकि ये 25 दिनों तक थिएटर में टिकी रही.

इसके साथ ही 'द वन' ने तमन्ना भाटिया के करियर में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. कोईमोई के अनुसार, ये एक्ट्रेस की तीसरी तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. अब थिएटर में धमाल मचाने के बाद ये ओटीटी पर भी आने वाली है.

बहरहाल, अगर 'द वन' के बारे में बात की जाए तो फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है. इसमें बिहार के उस वन की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसकी काफी मान्यता आज के दौर में भी है. इस फिल्म में सिद्धार्थ और तमन्ना के साथ ही श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल और अनूप सोनी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.