एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा अर्धशतक, पहले टी20 में संजू सैमसन ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे. उन्होंने महज 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय फैंस का दिल जीत लिया. अभिषेक शर्मा के साथ उनकी 93 रन की ओपनिंग साझेदारी ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई. संजू की इस पारी के बाद एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों के आंकड़े चर्चा में हैं. इस मामले में सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड अब भी सबसे ऊपर है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में संजू ने शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए. उन्होंने सात चौके और तीन छक्के लगाए. उनकी बल्लेबाजी की खास बात ये रही कि उन्होंने ज्यादा गेंदें खर्च किए बिना तेजी से रन बनाए. अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई.

सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड सबसे आगे

भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है. उन्होंने साल 2022 में 11 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए थे. विराट कोहली ने भी उसी साल 9 बार ये उपलब्धि हासिल की थी.

अभिषेक शर्मा ने भी किया कमाल

साल 2026 में अभिषेक शर्मा ने 9 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. इस प्रदर्शन के साथ वो विराट कोहली के 2022 के आंकड़े के बराबर हैं. अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी इस साल भारतीय टीम के लिए काफी अहम रही है.

ईशान किशन और संजू सैमसन के आंकड़े

आंकड़ों के मुताबिक, ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों के नाम 2026 में आठ-आठ 50 प्लस स्कोर हैं.

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