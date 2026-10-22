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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा: मरीज की मौत मामले में डॉक्टर की बढ़ी टेंशन! NHRC पहुंचे परिजन

नालंदा: मरीज की मौत मामले में डॉक्टर की बढ़ी टेंशन! NHRC पहुंचे परिजन

संतोष प्रसाद सिन्हा सोहसराय थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी थे. 28 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी. मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराने की मांग की गई है. 

Written By : अमृतेश कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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नालंदा के बिहार थाना अंतर्गत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 28 अगस्त को डॉ. बालमुकुंद के यहां इलाजरत मरीज संतोष प्रसाद सिन्हा (उम्र करीब 55-56 साल) की मौत हो गई थी. परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया था. अब मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है और निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. 

गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को पीड़ित परिवार की ओर से इस बारे में मीडिया को जानकारी दी गई. पीड़ित परिवार के सदस्य सौरभ कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है. 

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में सारे थाना इलाके के बहादी बिगहा गांव निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं. शिकायत के अनुसार मृतक संतोष प्रसाद सिन्हा सोहसराय थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी थे. शिकायत में कहा गया है कि मरीज के उपचार के दौरान क्रॉस-मैचिंग समेत आवश्यक चिकित्सीय प्रोटोकॉल का कथित तौर पर पालन नहीं किया गया. गलत इंजेक्शन दिया गया. स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी और फिर मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- भागलपुर में पति-पत्नी का मर्डर, सुबह-सुबह डबल मर्डर से थर्रा उठा बिहार

डीएसपी रैंक के अधिकारी से जांच की मांग

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मरीज में एनाफिलेक्सिस यानी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन के संकेत दिखाई देने के बावजूद समय रहते आवश्यक आपातकालीन उपचार नहीं किया गया था. अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने बिहार मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2011 की धारा 6 का हवाला देते हुए मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराने की मांग की है. 

उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. उन्होंने जिलाधिकारी से एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने की भी मांग की है. इस मामले में बिहार थाना में भी इलाज में लापरवाही और गलत इंजेक्शन दिए जाने के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है.

यह भी पढ़ें- हत्याकांड के आरोपियों की परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई बिहार पुलिस

Published at : 22 Oct 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
NHRC Nalanda BIHAR NEWS
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