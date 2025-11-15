बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की अटकलें लगाईं जार हैं. इस बीच हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने ने स्पष्ट किया कि जीत जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिली तो फिर उनके नाम पर कोई संशय नहीं है. पार्टी अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे उन्हें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा.

सुमन ने स्पष्ट किया कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. वे बीजेपी की चुप्पी पर सवालों के जबाब दे रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव की निष्पक्षता के सवाल पर कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है.

नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला प्रचंड बहुमत

हम अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए को इतना बड़ा बहुतम मिलना नीतीश कुमार के नेतृत्व का कमाल है. 20 साल में बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच गया. जिसकी बदौलत आज हमने ये अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है. वहीं उन्होंने हम के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए बताया कि हम लोग 6 सीटों पर लड़े और 5 सीटें जीतीं हैं.

महागठबंधन पर तीखा हमला

सुमन ने महागठबंधन की हार का कारण बताते हुए कहा कि वह लोग दिशाहीन राजनीति करते हैं. राजद-कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को आगे लेकर चलेंगे तो कभी बिहार में सत्ता में नहीं आएंगे. तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बोले- ऐसे नेतृत्व से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं. वहीं राहुल गांधी के चुनाव निष्पक्षता पर सवाल उठाने पर पलटवार किया कि दुर्भाग्य है देश का कि विपक्ष को ऐसा नेता मिला जो हार के बाद बहाने बना रहा है.

अभी मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. लेकिन अब बाकि दलों की प्रतिक्रिया ने थोड़ी स्थिति साफ़ कर दी है.