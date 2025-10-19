हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव से पहले NDA में दरार? जीतन राम मांझी ने गिरिराज सिंह के ‘नमक हराम’ बयान की कड़ी निंदा की

बिहार चुनाव से पहले NDA में दरार? जीतन राम मांझी ने गिरिराज सिंह के ‘नमक हराम’ बयान की कड़ी निंदा की

Gaya News: जीतन राम मांझी ने कहा कि किसी को भी इस तरह से नमक हराम नहीं कहना चाहिए. आरजेडी के नेता मुस्लिमों को केवल बीजेपी के नाम पर डरा रहे हैं.मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

गिरिराज सिंह के नमक हराम वाले बयान पर राजनीतिक तूफ़ान कम होने का नाम नहीं ले रहा. खुद अब एनडीए के नेता ही गिरिराज सिंह के बयान से सहमत नहीं है. जी हां बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि किसी को भी इस तरह से नमक हराम नहीं कहना चाहिए. आरजेडी के नेता मुस्लिमों को केवल बीजेपी के नाम पर डरा रहे हैं. विकास और काम पर वोट देना चाहिए केवल जात पात पर वोट नहीं देना चाहिए. हम तो यही चाहेंगे की भगवान उनको (मुस्लिमों ) सद्बुद्धि दे और वह हमें वोट दें. मोदी जी सबके विकास के लिए कार्य करते हैं. मोदी जी केवल हिन्दू के लिए नहीं कार्य कर रहे वह सभी हिन्दू ,मुस्लिम ,सिख ,ईसाई के लिए कार्य कर रहे हैं.

NDA में नेतृत्व के सवाल पर कहा कि NDA में सभी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे. लेकिन हम सभी को नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए. अगर हमने उनको दूल्हा बना ही दिया है तो केवल सहबाला क्यों बता रहे हैं.

महागठबंधन में बताया बिखराव

जीतनराम मांझी ने बिहार में कांग्रेस और राजद के महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन अब पूरी तरह से बिखर गया है. महागठबंधन के नेता एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं यह एकदम से बिखर गया है. NDA के सामने कोई कही नहीं हैं हम जीतने जा रहे हैं. जीतन राम मांझी गया में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम में बोल रहे थे.  उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पर नाराजगी जताई.

चुनाव प्रचार हुआ तेज 

बिहार में अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है, पहले चरण का मतदान 6 नवम्बर को है, जिसमें अब दिवाली के बाद और तेजी के आने की उम्मीद है. गिरिराज सिंह पहले भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे चुके हैं.

 

Published at : 19 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Bihar Election 2025 BIHAR NEWS JITAN RAM MANJHI
