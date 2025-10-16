हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Chunav 2025 Live: उपेंद्र कुशवाहा को BJP के कोटे से मिलेगी विधान परिषद सीट, महागठबंधन में मुकेश सहनी करेंगे खेला?

Bihar Chunav 2025 Live: उपेंद्र कुशवाहा को BJP के कोटे से मिलेगी विधान परिषद सीट, महागठबंधन में मुकेश सहनी करेंगे खेला?

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव 2025 के लिए विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन रही है, कुछ सीटों पर अभी बातचीत जारी है. बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट जानें यहां.

By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 16 Oct 2025 10:51 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar Chunav 2025 Live: उपेंद्र कुशवाहा को BJP के कोटे से मिलेगी विधान परिषद सीट, महागठबंधन में मुकेश सहनी करेंगे खेला?
बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर एक क्लिक में
Source : ABP Live

Background

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार चुनाव के मद्देनजर विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती दिख रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD)  का कांग्रेस के साथ कुछ विधानसभा सीटों को लेकर पेच है. उस पर बातचीत चल रही है. फंसी सीटों पर पेच सुलझने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है. 

जिन जिन सीटों पर सहमति बन चुकी है उनपर दल अपने प्रत्याशी को सिंबल बांटते रहेंगे. महागठबंधन में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी संभावना है. बछवारा सीट पर तो होगा ही, क्योंकि यहां कांग्रेस और CPI दोनों ने प्रत्याशी दिया है. 

एक संभावना यह भी है कि JMM को राजद अपने कोटे से दो सीटें दे सकती है. साथ ही, मुकेश सहनी की दो सीटें बढ़ा सकती है. अगर ऐसा होता है तो RJD 133 और VIP 17 सीटों पर लड़ सकती है. 

बिहार आ रहे अमित शाह

वहीं, सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए की बात करें तो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आज गृहमंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं. सीएम नीतीश कुमार भी आज से चुनाव प्रचार करेंगे. पूरा NDA एकजुट है. पांचों दलों के नेता वर्कर साथ मिलकर लड़ेंगे. बिहार की जनता NDA को जिताने का मन बना चुकी है. 

इसके अलावा, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी द्वारा टिकट मिलने पर संजय झा ने कहा कि आरजेडी का यही चरित्र रहा है. इसी तरह से यह पहले अपनी सरकार में जंगलराज चलाते रहे हैं. बिहारी लोगों को बदनाम करने में ऐसे ही लोगों का योगदान है. इन्होंने बिहारियों को बदनाम कर दिया है.

श्रवण कुमार सातवीं बार लड़ रहे चुनाव

नालंदा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी श्रवण कुमार सातवीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. आज वे अपना नामांकन भरेंगे. इसके साथ ही, जेडीयू पार्टी कार्यलय का भी उद्घाटन करेंगे. 

उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद की भी सीट 

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच बीजेपी ने तय किया है कि आरएलएम प्रमुख को अपने कोटे से विधान परिषद के लिए भी एक सीट देगी. 

10:50 AM (IST)  •  16 Oct 2025

Bihar Chunav 2025 Live: मुकेश सहनी करेंगे कोई बड़ा ऐलान?

महागठबंधन के सहयोगी दल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज 12.00 बजे प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि इस दौरान वह कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं. अभी तक यह खबर आ रही थी कि आरजेडी मुकेश सहनी के लिए सीट बढ़ाने पर विचार कर रही है. 

10:41 AM (IST)  •  16 Oct 2025

Bihar Election 2025 Live: बिहार आ रहे हैं अमित शाह

जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी दी है कि गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं. सीएम नीतीश कुमार भी आज से चुनाव प्रचार करेंगे. पूरा NDA एकजुट है. पांचों दलों के नेता वर्कर साथ मिलकर लड़ेंगे. बिहार की जनता NDA को जिताने का मन बना चुकी है.

New Update
