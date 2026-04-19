महिला आरक्षण बिल को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा दावा, 'यह PM मोदी का....'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा करते हुए कहा कि महिला आरक्षण लागू होगा, यह प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के मन में गंदगी भर गई थी. अमित शाह ने संसद में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, महिलाएं इसका जवाब देंगी."

इससे पहले शनिवार (18 अप्रैल) को भी केंद्रीय मंत्री मांझी ने आरक्षण बिल गिरने पर विपक्ष को घेरा था. उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का था, लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते इसे पास नहीं होने दिया.

'बिना परिसीमन के महिलाओं की भागीदारी तय नहीं होगी'

पटना में मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ''महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, लेकिन इसमें परिसीमन की प्रक्रिया को भी जोड़ा गया था. समस्या यह थी कि बिना परिसीमन के महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी. इसी वजह से परिसीमन की जरूरत थी.'' उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों में विपक्ष द्वारा फैलाई गई गलत धारणा का भी खंडन किया.

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विपक्ष के लिए शर्म की बात, लेकिन वे जश्न मना रहे- जीतनराम मांझी

उन्होंने कहा, ''यह गलत प्रचार किया गया कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों का दर्जा गिर जाएगा और उत्तर भारत को फायदा होगा. वास्तव में प्रतिशत के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता. जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कर्नाटक, केरल में भी सीटें बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेंगी. पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को इसमें राजनीतिक फायदा नजर नहीं आया. इसी कारण दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका और बिल गिर गया. यह विपक्ष के लिए शर्म की बात है, लेकिन वे जश्न मना रहे हैं.

मांझी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हम इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाएंगे. अगर देश की महिलाएं जागरूक हुईं तो दो-तिहाई बहुमत जरूर मिलेगा. तब महिला आरक्षण बिल पास होगा और महिलाओं को राज्य और देश की राजनीति में सार्थक भूमिका मिलेगी.

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