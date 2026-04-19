'देश का तिरंगा पीछे लगाकर चुनाव प्रचार...', PM मोदी के संबोधन पर बोले RJD नेता मनोज झा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम संबोधन पर विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी संविधान (131वां संशोधन) विधेयक गिरने के बाद पीएम मोदी के संबोधन पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विरोधी पार्टियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल प्रचार के उपकरण के तौर पर कर रही है.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ''चुनाव देश में होने वाले हैं और इसमें जो प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके खिलाफ आप इसे एक प्रचार उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. सरकारी खर्च पर देश का तिरंगा पीछे लगाकर ऐसा करना जाहिर तौर पर अनुचित है. लेकिन किनसे शिकायत करें. जिससे शिकायत कर सकते थे वो आपके दफ्तर से चल रहे हैं.''

Delhi: Reacting to PM Modi's address to nation on defeat of Constitution (131st Amendment) Bill, RJD MP Manoj Kumar Jha says, "With elections approaching, you are using this as a campaign tool against your political rivals. Doing so at government expense, with the national flag… pic.twitter.com/CwCDdbnKlT — IANS (@ians_india) April 19, 2026

PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या कहा?

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 अप्रैल) को राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा, ''आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया. उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. हमारे भरसक प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पाए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया. इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं.''

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'विपक्ष की स्वार्थी राजनीति का नुकसान नारी शक्ति को उठाना पड़ा'

पीएम मोदी ने कहा, ''साथियों, हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सबकुछ हो जाता है, दल हित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति और देशहित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है. इस बार भी यही हुआ है. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है. कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी. देश की नारी शक्ति देख रही थी. मुझे भी यह देखकर बहुत दुख हुआ, जब नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं.''

महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को सजा जरूर मिलेगी- PM

उन्होंने आगे कहा, ''संसद में शुक्रवार (17 अप्रैल) को नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम का जिन भी दलों ने विरोध किया, उनसे मैं दो टूक कहूंगा, ये लोग नारी शक्ति को हल्के में ले रहे हैं. वो भूल रहे हैं, 21वीं सदी की हर नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है. वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है, इसलिए महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, उसकी उनकी सजा जरूर मिलेगी.''

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