हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजीतन राम मांझी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा- 'सबूत कमजोर थे इसलिए हुए बरी'

जीतन राम मांझी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा- 'सबूत कमजोर थे इसलिए हुए बरी'

Gaya News in Hindi: गया में जीतन राम मांझी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि वे सबूतों की कमी से बरी हुए है. NDA चाहती तो वो जेल से रिहा नहीं होते. मांजी के बयान से सियासत गरमा गई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

गया में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला. मांझी ने कहा कि केजरीवाल साक्ष्य की कमी के कारण बरी हुए हैं, मामला साफ नहीं था.

उन्होंने एनडीए सरकार और न्यायपालिका पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर एनडीए सच में चाहती, तो केजरीवाल जेल से बाहर भी नहीं आते. उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है और विपक्षी दलों में हलचल मचा रहा है.

साक्ष्य की कमी के कारण केजरीवाल हुए बरी- जीतन राम मांझी

गया में शनिवार (28 फरवरी) को केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर आरोप लगे थे, चार्जशीट दाखिल हुई थी और कई तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हुई थी. वे जेल भी गए और मामले की सुनवाई हुई. साक्ष्यों में कमी के कारण उन्हें बरी किया गया. लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह निराधार थे या उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था.

मांझी ने आगे कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में NDA की सरकार चाहती, तो वे जेल में ही रह सकते थे और रिहा नहीं होते. उन्होंने दावा किया कि NDA सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए हुए है.

राज्यसभा सीट को लेकर नाराजगी से किया इनकार

राज्यसभा सीट के सवाल पर मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी नाराज नहीं है. उन्होंने बताया कि पहले यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी पार्टी को दो लोकसभा और एक राज्यसभा सीट दी जाएगी. लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक सीट मिली, जिस पर जीत हासिल हुई और वे केंद्रीय मंत्री बने. उन्होंने कहा कि सीट मिले या नहीं मिले, यह अलग बात है. लेकिन जो वादा किया गया था उसे 'पत्थर की लकीर' बताया गया था. इसलिए वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे.

ये भी पढ़िए- हिमाचल प्रदेश: शिमला समेत पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात, 5 मार्च तक बारिश के नहीं कोई आसार

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 28 Feb 2026 08:00 PM (IST)
