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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारझारखंड राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: इंडिया गठबंधन की हार पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'इन लोगों का…'

झारखंड राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: इंडिया गठबंधन की हार पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'इन लोगों का…'

Jharkhand Rajya Sabha Election Results: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि इंडिया गठबंधन में लीडरशिप की विश्वसनीयता नहीं बची है. उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 02:00 PM (IST)
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झारखंड में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई है. एनडीए के उम्मीदवार की जीत के बाद झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर विरोध शुरू हो गया है. झारखंड के अंदर महागठबंधन को धोखा किसने दिया यह सवाल इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है. आरजेडी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो वहीं आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया है. इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है.

'मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही'

शुक्रवार (19 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान दिया. तंज कसते हुए कहा कि आज इंडिया गठबंधन कहां है? उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 12 साल हो गया, हर राज्य के जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष का राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है." 

'इन लोगों का एक ही…'

संजय झा ने कहा, "इंडिया गठबंधन में तो हम लोगों ने देखा है, ये देश के लिए गठबंधन नहीं था बल्कि अपना और अपने राज्य हित के लिए ये गठबंधन था. इंडिया गठबंधन में लीडरशिप की विश्वसनीयता नहीं बची है… जिसको लीड करना था कांग्रेस को उसकी हालत देख रहे हैं. विपक्ष को रहना चाहिए लेकिन इन लोगों का एक ही मुद्दा है नरेंद्र मोदी का विरोध करना…"

यह भी पढ़ें- Giriraj Singh: मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'इस तरह की टिप्पणी…'

श्रवण कुमार बोले- स्वार्थ का गठबंधन

जेडीयू के नेता श्रवण कुमार ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, "मैंने पहले कहा है कि इनका स्वार्थ का गठबंधन है. स्वार्थ के गठबंधन के चलते जहां-जहां पर कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो दल हैं उनको समय-समय पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा."

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव ने पहले कहा उज्जैनी मेरी बेटी नहीं, अब उसी के लिए कर रहे हंगामा? बड़ा खुलासा

Published at : 19 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Congress Jharkhand News BIHAR NEWS Jharkhand Rajya Sabha Election Jharkhand Rajya Sabha Election Results
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