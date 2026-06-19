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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारGiriraj Singh: मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'इस तरह की टिप्पणी…'

Giriraj Singh: मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर गिरिराज सिंह की दो टूक, 'इस तरह की टिप्पणी…'

Giriraj Singh News: गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत सभी धर्मों और समुदायों का देश है, लेकिन किसी भी वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. गिरिराज सिंह ने आरा में बयान दिया है.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 01:14 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने शुक्रवार (19 जून, 2026) को भोजपुर जिले के बामपाली स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं. 

'या तो पागलखाने की जरूरत है या...'

उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू समाज के प्रति इस तरह के बयान देते हैं, उन्हें या तो पागलखाने की जरूरत है या फिर भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है. सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की एकता और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बयानों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. 

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव ने पहले कहा उज्जैनी मेरी बेटी नहीं, अब उसी के लिए कर रहे हंगामा? बड़ा खुलासा

राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई

बीजेपी नेता ने कहा कि भारत सभी धर्मों और समुदायों का देश है, लेकिन किसी भी वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं भी दीं. राहुल गांधी की भगवान परशुराम के स्वरूप वाली तस्वीर और उससे जुड़े राजनीतिक विमर्श पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि भगवान परशुराम की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से नहीं की जा सकती. 

उन्होंने कहा, "मैं भगवान परशुराम का अपमान नहीं कर सकता. जिनकी तुलना की जा रही है, देश आज तक यह नहीं जान पाया कि वे किस धर्म को मानते हैं और क्या करते हैं. यह स्वरूप किसने दर्शाया, मैं नहीं जानता."

यह भी पढ़ें- UP से बिहार आई डांसर को बिहार में ठोक दिया, पसंदीदा गाना नहीं बजने पर बवाल

Published at : 19 Jun 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
गिरिराज सिंह BIHAR NEWS
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