बिहार के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जारी है. इस बीच एक बार फिर मुस्लिम महिला वोटर्स से जुड़ा हिजाब का मुद्दा उठा है. बिहार के जहानाबाद में एक महिला ने जानकारी दी कि चेकिंग के दौरान गेट पर ही उसे आग्रह किया गया कि हिजाब उठाएं लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

महिला का कहना था कि बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं, यहां तो नहीं उठा सकती. अंदर वोटिंग करने जाऊंगी तो हिजाब उठा सकती हूं. सबके सामने हिजाब उठाना सही नहीं है न. हम घर से ही हिजाब डालकर क्यों निकलते हैं? थोड़ी परेशानी तो होती है. यह वजह बताते हुए महिला ने बाहर हिजाब उठाने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने अंदर जाकर वोट किया और नियमों के अनुसार, पहचान पत्र पेश करते हुए अपना चेहरा दिखाया.

जहानाबाद की महिलाओं ने किन मुद्दों पर किया वोट?

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए एक महिला वोटर ने बताया कि उन्होंने सोचकर वोट दिया है कि जहानाबाद का विकास हो. गरीबों का भला हो और सुविधा अच्छी होती रहें. मेडिकल, अस्पताल और शिक्षा के जरिए खुलें.

मतदान केंद्र पर सुविधाओं के सवाल पर उन्होंने कहा, "सुविधा ठीक थी. वोट देना तो जरूरी है और हमारा हक भी है. मतदान करना चाहिए ताकि आपके इलाके का, शहर का और देश का विकास हो सके. अब कौन नेता विधायक बनकर आते हैं और क्या करते हैं, यह देखना होगा. "

बता दें, बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ और आज यानी मंगलवार, नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है. मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.