हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनसिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से अभी भी सदमे में हैं गोविंदा की भांजी आरती सिंह, झेल रही एंग्जायटी

आरती सिंह ने हाल ही में बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से उन्हें डर, घबराहट और बेचैनी महसूस होती है. एक्ट्रेस ने कहा कि वो कई बार खुद को संभाल नहीं पाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 01:40 PM (IST)
गोविंदा की भांजी और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली आरती सिंह बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुकी हैं. इस सीजन के विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला. इसी सीजन में रश्मि देसाई और शेफाली जरीवाला भी नजर आई थीं. शो के दौरान सभी से आरती का शानदार बॉन्ड बन गया था.

एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी दोस्ती के बारे में बात की. साथ ही ये भी बताया कि सिद्धार्थ और शेफाली की मौत का उन पर गहरा असर पड़ा था. यहां तक की वो एंग्जायटी की शिकार तक हो गई थीं. दरअसल, हाल ही में आरती अपनी दोस्त रश्मि देसाई के पॉडकास्ट रश्मि के दिल से दिल तक में पहुंची थीं.

आरती सिंह के अंदर आती हैं ऐसी भावना

इस दौरान इमोशनल होते हुए आरती ने बताया कि बिग बॉस 13 में उनके दोस्त रहे सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला के निधन से मानसिक और भावानात्मक रूप से उन पर गहरा असर पड़ा था. आरती ने बताया कि दोस्तों को खोने के बाद उनके मन में डर, घबराहट और असुरक्षा की भावना बढ़ चुकी है.

एक्ट्रेस ने कहा-ये बहुत डरावना है और मुझे बहुत घबराहट होती है.ये सोचकर कि सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला अब हमारे साथ नहीं हैं, मैं बहुत डर जाती हूं. कई बार तो मैं इमोशनल हो जाती हूं और खुद को संभालने के लिए पारस छाबड़ा को फोन करती हूं. ये सब मुझे बहुत डराता है.

 
 
 
 
 
आरती ने कहा कि उनके पति दीपक चौहान ने उनकी जिंदगी में काफी शांति ला दी है. सबसे ज्यादा वो उन पलों में शांति महसूस करवाते हैं, जब वो सबसे ज्यादा डर और घबराहट महसूस करती हैं. एक्ट्रेस ने कहा,'शादी के बाद मैं काफी शांत हो गई हूं. मेरी घबराहट और ज्यादा उत्तेजित होने की आदत अब कम हो चुकी है. क्योंकि, दीपिक बहुत समझदार हैं. जब मैं परेशान हो जाती हूं, तो वो स्थिति को बहुत शांति और समझदारी से संभालते हैं और मुझे शांत करते हैं.

Published at : 31 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Arti Singh Sidharth Shukla Shefali Jariwala
