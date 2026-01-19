हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRepublic Day 2026: पटना में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को DM ने देखा, 3 गेट से आम लोग कर सकेंगे एंट्री

Republic Day 2026: पटना में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को DM ने देखा, 3 गेट से आम लोग कर सकेंगे एंट्री

77th Republic Day: गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में अस्थायी थाना एवं अस्थायी नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रहेगा. झांकियों की ऊंचाई 15 फीट से अधिक नहीं होगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Jan 2026 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) को जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने तैयारियों का जायजा लिया. डीएम ने कहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा. इसके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार तेजी से सभी तैयारी चल रही है. 

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासनिक तैयारी के दृष्टिकोण से पूरे गांधी मैदान को चार सेक्टर में एवं आवश्यकतानुसार सब-सेक्टर में बांटा गया है. अपर जिला दंडाधिकारियों एवं अपर पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में सभी सेक्टर में कार्य कराया जा रहा है.

18 वाच टावर से गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर

जिलाधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में अस्थायी थाना एवं अस्थायी नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रहेगा. इन अस्थायी थाना एवं अस्थायी नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ 18 वाच टावर से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. इसमें 8 स्थायी और 10 अस्थायी वाच टावर शामिल हैं. गांधी मैदान परिसर में और आसपास समुचित संख्या में कैमरा स्थापित किया गया है. 

गांधी मैदान में 12 विभागों की झांकियों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है. उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में नजारत उप समाहर्ता एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मानकों के अनुसार झांकियों के प्रदर्शन के लिए सभी प्रबंध करेंगे. झांकियों की ऊंचाई 15 फीट से अधिक नहीं होगी.

गेट नंबर 5, 6 और 7 से जा सकेंगे आम लोग

जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर गांधी मैदान में आम जनता का प्रवेश गेट नं. 5, 6 एवं 7 से होगा. जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ, गोलघर, मंदिरी, बुद्धा कॉलोनी एवं सम्बद्ध रास्तों से आने वाले लोग गांधी मैदान में गेट नं. 5 (गांधी मैदान के उत्तर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने) एवं गेट नं. 6 (गांधी मैदान के उत्तर-पूरब कोना पर कारगिल चौक के पास) से सुविधाजनक ढंग से प्रवेश कर सकते हैं.

बारी पथ, नाला रोड, ठाकुरबारी रोड, बाकरगंज, एक्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, टीएन बनर्जी रोड, छज्जूबाग एवं सम्बद्ध रास्तों से आने वाले लोग गेट नं. 7 (गांधी मैदान के पूर्व उद्योग भवन के सामने) से प्रवेश कर सकते हैं. मीडिया बंधुओं का प्रवेश गेट नं. 9 (गांधी मैदान के दक्षिण रिजर्व बैंक के सामने) से होगा.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Republic Day BIHAR NEWS Republic Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: दलित और मुसलमान...कब तक सहेगा अपमान? | Noida Engineer Case | Bareilly | CM Yogi
Mumbai New Mayor: मेयर पर घमासान जारी..Eknath Shinde करेंगे बड़ा पलटवार? | Maharashtra | ABP Report
Trump Tariffs vs Global Markets | Stocks दबाव में, Gold–Silver रिकॉर्ड पर क्यों? | Paisa Live
BJP President: निर्विरोध अध्यक्ष बनेंगे Nitin Nabin?BJP मुख्यालय से देखिए Chitra Tripathi की रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget