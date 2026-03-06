'नीतीश कुमार की इच्छा के बिना कुछ नहीं', साजिश वाले आरोप पर ललन सिंह, कहा- 'अगला CM…'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले फैसले के पीछे कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि साजिश की गई है. कांग्रेस, आरजेडी और विपक्ष के अन्य नेता भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं. जेडीयू के दो बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा पर आरोप लग रहा है कि इन दोनों ने खेल किया है. इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

'नीतीश कुमार तय करेंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर ललन सिंह ने शुक्रवार (06 मार्च, 2026) को कहा, "कांग्रेस आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया देना है. सभी निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही लिए जाते हैं उनकी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है. आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार पर दबाव डाल दे सभी निर्णय वह खुद लेते हैं. बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे."

#WATCH पटना (बिहार): केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन(ललन) सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा, "कांग्रेस और RJD की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए..हर कुछ यहां नीतीश कुमार के इच्छा से हो रहा है और आज तक इस धरती पर नीतीश… pic.twitter.com/rS0tUCxxUi — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 6, 2026

यह भी पढ़ें- बिहार: CM नीतीश कुमार ने नहीं बदला फैसला तो कार्यकर्ता लेंगे 'बदला', कहा- 'आपका निर्णय…'



'कांग्रेस-आरजेडी को जो बोलना है बोलते रहे'

ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दें? ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को जो बोलना है बोलते रहे. नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोती है. इस पर कहा कि उससे कोई मतलब नहीं है. हमने एक बात कह दी कि आज तक जो नीतीश कुमार के स्वभाव को नहीं जानता है वही इस तरीके की बात कर सकता है. नीतीश कुमार का स्वभाव रहा है कि आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई निर्णय नहीं करा सकता है.



उधर बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा, "बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर अटूट विश्वास करती है… तेजस्वी यादव अपनी बयानबाजी बंद करें..." वे पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जब बिहार निराशा और…'