राज्यबिहार'नीतीश कुमार की इच्छा के बिना कुछ नहीं', साजिश वाले आरोप पर ललन सिंह, कहा- 'अगला CM…'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: ललन सिंह का कहना है कि आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार पर दबाव डाल दे. सभी निर्णय वह खुद लेते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 06 Mar 2026 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले फैसले के पीछे कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि साजिश की गई है. कांग्रेस, आरजेडी और विपक्ष के अन्य नेता भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं. जेडीयू के दो बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा पर आरोप लग रहा है कि इन दोनों ने खेल किया है. इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

'नीतीश कुमार तय करेंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री'

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर ललन सिंह ने शुक्रवार (06 मार्च, 2026) को कहा, "कांग्रेस आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया देना है. सभी निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही लिए जाते हैं उनकी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है. आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार पर दबाव डाल दे सभी निर्णय वह खुद लेते हैं. बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे."

'कांग्रेस-आरजेडी को जो बोलना है बोलते रहे'

ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया दें? ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को जो बोलना है बोलते रहे. नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोती है. इस पर कहा कि उससे कोई मतलब नहीं है. हमने एक बात कह दी कि आज तक जो नीतीश कुमार के स्वभाव को नहीं जानता है वही इस तरीके की बात कर सकता है. नीतीश कुमार का स्वभाव रहा है कि आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई निर्णय नहीं करा सकता है.

उधर बीजेपी नेता तरुण चुघ ने कहा, "बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर अटूट विश्वास करती है… तेजस्वी यादव अपनी बयानबाजी बंद करें..." वे पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 06 Mar 2026 04:58 PM (IST)
Rajya Sabha Elections Lalan Singh Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
