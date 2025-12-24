नितिन नबीन ने किया था राहुल गांधी पर हमला, अब RJD भड़की, मनोज झा ने जवाब में कह दी ये बड़ी बात

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर कटाक्ष किया था. नितीन नबीन ने कहा था कि राहुल गांधी जैसे कई लोग राजनीति को पार्ट-टाइम की तरह करते हैं, जबकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे समर्पण भाव से काम करते हैं. नितिन नबीन के इस बयान पर मनोज झा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठता है, जिनको बात समझ नहीं आती, उनके बारे में क्या टिप्पणी करें.

आरजेडी सांसद ने नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी कम से कम पीएम मोदी जैसी भाषा का प्रयोग तो नहीं करते हैं. देश और सरकार में फर्क है. क्या मेरे देश की सरकार और मेरा भारतवर्ष एक ही चीज है? आपातकाल लगा तो देश की मोहब्बत में विरोध किया. आज मान्यताएं बदल गईं, क्योंकि संघ-बीजेपी का शासन है. कम से कम पीएम मोदी जैसी जुबान तो नहीं बोल रहे हैं.

अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर क्या बोले मनोज झा?

दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, "घुसपैठियों की लिस्ट जारी करें. अमित शाह से पूछें कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले. झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान शायद उस समय हिमंत बिस्वा सरमा को-इंचार्ज थे. झारखंड चुनाव से पहले बहुत शोर मचा था… घुसपैठिए, घुसपैठिए."

मनोज झा ने कहा कि असल में कितने मिले? क्या कोई असेसमेंट हुआ है या यह सिर्फ घुसपैठियों के नाम पर लोगों को भड़काना है? इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाइए. रोजगार पर बात कीजिए, सामाजिक सौहार्द पर बात कीजिए, वहां नहीं कर सकते, तो चुप्पी साध लेते हैं.

नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, इस पर उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' ढकोसला है. कुलदीप सेंगर चलेंगे. किसी को पैरोल मिलेगा, किसी को जमानत, आरोप मुक्त हो जाएंगे. भारत हम शर्मिंदा हैं."

