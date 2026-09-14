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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBRICS पर कांग्रेस के रुख से JDU नाराज, राजीव रंजन बोले- भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी

BRICS पर कांग्रेस के रुख से JDU नाराज, राजीव रंजन बोले- भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी

BRICS समिट 2026 को लेकर JDU प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सम्मेलन की शानदार मेजबानी से भारत की आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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बिहार में BRICS शिखर सम्मेलन 2026 को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए उसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि BRICS सम्मेलन की सफल मेजबानी से भारत का वैश्विक कद और प्रतिष्ठा बढ़ी है.

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि BRICS सम्मेलन को लेकर कांग्रेस की नाराजगी का कारण समझना बेहद मुश्किल है. उनके मुताबिक, भारत ने जिस तरह सम्मेलन की मेजबानी की, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई. उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर राजनीतिक विरोध के बजाय देश की उपलब्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

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‘यह BJP या NDA की जीत नहीं’

JDU प्रवक्ता ने साफ किया कि BRICS सम्मेलन की सफलता को केवल भाजपा या NDA की उपलब्धि बताना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि यह भारत की उपलब्धि है और सम्मेलन की शानदार मेजबानी ने देश की छवि को मजबूत किया है. उनके मुताबिक, भारत लगातार आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत के तौर पर दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.

भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का दिया हवाला

राजीव रंजन ने कहा कि BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है. सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, कूटनीति और विकास से जुड़े मुद्दों पर भारत ने अपनी प्राथमिकताएं दुनिया के सामने रखीं. उन्होंने इसे भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता से जोड़कर देखा.

कांग्रेस को राजनीति से ऊपर उठने की नसीहत

JDU नेता ने कांग्रेस के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि विपक्ष को ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस से ऐसी गतिविधियों से बचने की अपील की, जिनसे देश की उपलब्धियों पर सवाल खड़े हों. उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ना किसी एक दल की नहीं, बल्कि पूरे देश की उपलब्धि है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 14 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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