JDU दफ्तर से हटे '2025 से 30 फिर से नीतीश' वाले पोस्टर, इस्तीफे से पहले एक्शन में दिखे CM

बिहार में नई सरकार और BJP के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच जेडीयू दफ्तर से नीतीश कुमार के पोस्टर हटा दिए गए. 2025 से 2030 फिर से नीतीश वाले पोस्टर हटा गए. वो पोस्टर भी हटे जिसमें नीतीश कुमार की उपलब्धियों को दिखाया गया था. सूत्रों की मानें तो मंगलवार (14 अप्रैल) को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. कल कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद नीतीश राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं. बिहार में कल शाम 4 बजे बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी. एनडीए के सभी विधायकों को 14-15 अप्रैल को पटना में रहने के निर्देश दिए गए हैं.

सियासी हलचल के बीच सोमवार को सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक हुई. बैठक में जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह मौजूद रहे. माना जा रहा है कि नई सरकार और सीएम को लेकर मंथन हुआ.

इस्तीफे से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

वहीं, इस्तीफे से पहले नीतीश कुमार आज (13 अप्रैल) को एक्शन में दिखे. सारण जिला अंतर्गत बाकरपुर -मानिकपुर फोरलेन सड़क निर्माण का निरीक्षण किया. जेपी सेतु के समानांतर बन रहे पुल का भी निरीक्षण किया. अपने एक्स पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा, "आज सारण जिले के बकरपुर-मानिकपुर सड़क पर पटना-बेतिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य के प्रथम खण्ड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया."

आज सारण जिले के बकरपुर-मानिकपुर सड़क पर पटना-बेतिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य के प्रथम खण्ड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।



इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद पटना से बेतिया 3 घंटों में आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इस ग्रीनफील्ड… pic.twitter.com/gZ9vfp8yyg — Nitish Kumar (@NitishKumar) April 13, 2026

इसके आगे उन्होंने कहा, "इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद पटना से बेतिया 3 घंटों में आसानी से पहुंचा जा सकेगा. इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के पूरा होने से अन्य मार्गों पर दबाव कम होगा. यह परियोजना वैशाली, सारण, पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चम्पारण जिलों को सीधे पटना से जोड़ेगी. यह परियोजना उत्तर बिहार के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी."

सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट!

बता दें कि मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जिनके पास गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम की रेस में सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के नाम की चर्चा है जिन्होंने हाल ही में सक्रिय राजनीति में उतरे हैं.