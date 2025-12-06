हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'गुड़िया मेरी शादी में बांधा थी, इसलिए गोली मार दी', 120 दिन बाद गुवाहाटी में पकड़ा गया हत्यारा प्रिंसिपल

'गुड़िया मेरी शादी में बांधा थी, इसलिए गोली मार दी', 120 दिन बाद गुवाहाटी में पकड़ा गया हत्यारा प्रिंसिपल

Nalanda Murder News: बिहार के नालंदा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन की हत्या कर दी. पुलिस ने असम के गुवाहाटी से आरोपी को गिरफ्तार किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Dec 2025 12:22 PM (IST)
Bihar Murder News: "मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन उसका परिवार खासकर उसकी छोटी बहन, गुड़िया, हमारे रिश्ते के खिलाफ थी. गुड़िया मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था. मेरी गर्लफ्रेंड की बहन मेरी शादी में बाधा बन गई, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी. गुड़िया की हत्या के बाद, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मारना चाहता था, लेकिन पकड़े जाने के डर से मैं भाग गया." ऐसा सनसनीखेज कबूलनामा चार महीने से फरार शिक्षक ने दिया. यह कबूलनामा बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले 40 साल कुमुद उर्फ ​​दीपक ने पुलिस पूछताछ में दिया.

गुवाहाटी से आरोपी कुमुद को गिरफ्तार किया

कुमुद कुमार ने 11 अगस्त को समस्तीपुर के शिवाजीनगर इलाके में 19 साल गुड़िया कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी. लगभग 120 दिनों के बाद, समस्तीपुर पुलिस ने असम के गुवाहाटी से आरोपी कुमुद को गिरफ्तार किया. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस 10 दिन गुवाहाटी में रुकी.

इसके बाद ज्योति नगर पुलिस और गुवाहाटी के आरपीएफ कॉलोनी रोड के स्थानीय निवासियों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया. बुधवार को पुलिस ने कुमुद को समस्तीपुर लाया और जेल भेज दिया. आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी कुमुद नालंदा जिले के बिहार शरीफ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नीमगंज गांव के रहने वाले अशोक कुमार चौधरी का बेटा है. कुमुद बहेरी के एक निजी स्कूल का प्रिंसिपल था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि अपराध करने के बाद वह खगरिया भाग गया और फिर गुवाहाटी के लिए ट्रेन में सवार हुआ. पुलिस से बचने के लिए उसने दाढ़ी और बाल कटवा लिए और झूठी जानकारी देकर ज्योति नगर आरपीएफ कॉलोनी रोड पर एक घर किराए पर लिया. 

पहचान पत्र मांगने पर बार-बार गुमराह करना

आरोपी जिस घर में रह रहा था. उस घर के मालिक ने बार-बार पहचान पत्र मांगा, लेकिन कुमुद टालता रहा और घर के मालिक को गुमराह करता रहा. इससे मकान मालिक को शक हुआ और उसने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. असम पुलिस ने जांच की तो सच्चाई सामने आ गई.

11 अगस्त को, गुड़िया कोचिंग क्लास जा रही थी, तभी उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल के शिक्षक ने उसकी हत्या की थी. गुड़िया उत्तर बारी वार्ड 1 की रहने वाली विनय कुमार की बेटी थी. पुलिस ने घटनास्थल से एक कारतूस और चाकू बरामद किया था. गुड़िया अपनी डी.एल.एड. डिग्री की तैयारी कर रही थी.

दरभंगा जिले के बहेरी में कोचिंग क्लास जाने के लिए घर से निकली थी. गुड़िया तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी. आरोपी कुमुद का मृतक गुड़िया की बड़ी बहन से एकतरफा प्रेम था, जिसका गुड़िया ने विरोध किया. इससे कुमुद ने हत्या कर दी. हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के स्कूल में आग लगा दी थी. 

Published at : 06 Dec 2025 12:22 PM (IST)
MURDER BIHAR NEWS Nalanda News
