JDU के मंत्री मदन सहनी की दो टूक, 'बख्तियारपुर क्यों, नालंदा का नाम...'

बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने की मांग को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. अब जेडीयू के मंत्री मदन सहनी ने इस मांग का समर्थन करते हुए नालंदा का नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने की बात कही है.

गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और सामाजिक बदलाव में नीतीश कुमार के योगदान को देखते हुए उनके नाम पर स्थान का नामकरण होना खुशी की बात होगी.

मदन सहनी ने संतोष सुमन की ओर से बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' किए जाने की मांग का समर्थन किया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ बख्तियारपुर का ही नाम क्यों बदला जाए, अगर नीतीश कुमार के नाम पर नालंदा का नाम रखा जाता है तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी. उन्होंने नीतीश कुमार के बिहार के विकास में योगदान का भी जिक्र किया.

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शराबबंदी को बताया सामाजिक बदलाव

मंत्री मदन सहनी ने शराबबंदी को सामाजिक हित में जरूरी बताते हुए इसे जारी रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि शराब की लत को समाज से दूर करने के लिए बिहार में ऐतिहासिक कदम उठाया गया था. उनके मुताबिक शराबबंदी से परिवारों में शांति और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा मिला है.

महिलाओं और गरीबों का किया जिक्र

मदन सहनी ने कहा कि शराबबंदी महिलाओं, गरीबों और समाज के सभी वर्गों के हित से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है. उनके बयान में शराबबंदी के कारण कार्रवाई का सामना करने वाली महिलाओं का भी जिक्र आया.

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