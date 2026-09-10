Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU के मंत्री मदन सहनी की दो टूक, 'बख्तियारपुर क्यों, नालंदा का नाम...'

JDU के मंत्री मदन सहनी की दो टूक, 'बख्तियारपुर क्यों, नालंदा का नाम...'

मंत्री मदन सहनी ने बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' करने की मांग का समर्थन किया है. इसी बीच उन्होंने नालंदा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. पढ़िए जेडीयू नेता ने और क्या कुछ कहा है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 10 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

बख्तियारपुर का नाम बदलकर 'नीतीशपुर' करने की मांग को लेकर सियासत तेज होती जा रही है. अब जेडीयू के मंत्री मदन सहनी ने इस मांग का समर्थन करते हुए नालंदा का नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने की बात कही है.

गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और सामाजिक बदलाव में नीतीश कुमार के योगदान को देखते हुए उनके नाम पर स्थान का नामकरण होना खुशी की बात होगी.

मदन सहनी ने संतोष सुमन की ओर से बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' किए जाने की मांग का समर्थन किया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ बख्तियारपुर का ही नाम क्यों बदला जाए, अगर नीतीश कुमार के नाम पर नालंदा का नाम रखा जाता है तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी. उन्होंने नीतीश कुमार के बिहार के विकास में योगदान का भी जिक्र किया.

यह भी पढ़ें- बख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'

शराबबंदी को बताया सामाजिक बदलाव

मंत्री मदन सहनी ने शराबबंदी को सामाजिक हित में जरूरी बताते हुए इसे जारी रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि शराब की लत को समाज से दूर करने के लिए बिहार में ऐतिहासिक कदम उठाया गया था. उनके मुताबिक शराबबंदी से परिवारों में शांति और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा मिला है.

महिलाओं और गरीबों का किया जिक्र

मदन सहनी ने कहा कि शराबबंदी महिलाओं, गरीबों और समाज के सभी वर्गों के हित से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है. उनके बयान में शराबबंदी के कारण कार्रवाई का सामना करने वाली महिलाओं का भी जिक्र आया.

यह भी पढ़ें- JDU होगा 'जनता दल नीतीश', संजय झा ने कर दी बड़ी मांग

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मरीन ड्राइव का गोलंबर रामविलास के नाम पर हो, CM सम्राट से LJPR की मांग
मरीन ड्राइव का गोलंबर रामविलास के नाम पर हो, CM सम्राट से LJPR की मांग
बिहार
JDU होगा 'जनता दल नीतीश', संजय झा ने कर दी बड़ी मांग
JDU होगा 'जनता दल नीतीश', संजय झा ने कर दी बड़ी मांग
बिहार
बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...
बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...
बिहार
बख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'
बख्तियारपुर पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'नाम बदलने से...'
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
बिहार
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget