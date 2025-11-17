हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार की बेटी के आंसू श्राप बनेंगे', रोहिणी आचार्य के मामले पर बोले JDU नेता नीरज कुमार

'बिहार की बेटी के आंसू श्राप बनेंगे', रोहिणी आचार्य के मामले पर बोले JDU नेता नीरज कुमार

Bihar Election 2025: JDU नेता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD और तेजस्वी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि रोहिणी बिहार की बेटी हैं. NDA बैठक में नीतीश को नेता चुना जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 12:13 PM (IST)
बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और परिवार के अंदर चल रहे कथित विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज है. इसी विवाद पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान देते हुए RJD और तेजस्वी यादव पर तीखा निशाना साधा.

वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा कि यह भले ही लालू परिवार का अंदरूनी मामला हो, लेकिन रोहिणी सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बेटी ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की बेटी हैं.

रोहिणी के आंसू तेजस्वी के लिए बनेंगे श्राप- नीरज कुमार

नीरज कुमार ने भावुक अंदाज में कहा कि आज रोहिणी की आंखों में आंसू हैं. हमने उनका कन्यादान किया है. हमारी बेटी को जलील किया जा रहा है. उसके ये आंसू तेजस्वी के लिए श्राप बनेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि लालू परिवार के आसपास संदिग्ध लोगों की मौजूदगी चिंता का विषय है. नीरज कुमार ने एक व्यक्ति 'रमीज' का नाम लेते हुए कहा कि वह हिस्ट्रीशीटर और कई आपराधिक मामलों में आरोपी है, फिर भी वह लालू यादव के परिवार के बीच कैसे रहता है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग RJD में चुनावी प्रबंधक की भूमिका निभा रहे हैं, जो पार्टी के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाते हैं.

उन्होंने दावा किया कि लालू यादव और राबड़ी देवी खुद इस विवाद में असहाय नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह परिवारवाद की राजनीति का भयावह रूप है. रोहिणी सिर्फ लालू परिवार की नहीं, बल्कि बिहार की बेटी है. अगर उसके साथ अन्याय होगा तो जनता सवाल जरूर करेगी.

नीतीश की भूमिका को नहीं किया जा सकता नजर अंदाज- जेडीयू नेता

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी स्पष्ट संकेत दिए. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बदलते समीकरणों के बीच उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है.

नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा नेता- नीरज कुमार

नीरज कुमार ने कहा कि भारत की राजनीति में कोई चाहे नीतीश से प्रेम करें या नफरत, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता है. NDA घटक दलों की बैठक होगी और उसी में आदरणीय नीतीश को नेता चुना जाएगा. उन्होंने दावा किया कि NDA एकजुट है और नीतीश कुमार ही गठबंधन का स्वाभाविक नेतृत्व करेंगे.

बयान सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. एक ओर रोहिणी विवाद पर RJD बैकफुट पर नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर NDA ने इस मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक रूप से भुनाने की रणनीति तेज कर दी है.

Published at : 17 Nov 2025 12:13 PM (IST)
