RJD छोड़कर JDU में आईं विभा देवी को नवादा से टिकट, 2 लिस्ट में कितनी महिलाएं? देखें
JDU Candidates List: जेडीयू को एनडीए में 101 सीटें मिली हैं. दो लिस्ट में कुल 101 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है. पहली लिस्ट में 57 और दूसरी में 44 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है.
बिहार चुनाव (2025) को लेकर जेडीयू की ओर से अब तक दो लिस्ट जारी हो चुकी है. पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम थे तो दूसरी सूची में 44 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है. पहली लिस्ट की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी ने जहां चार महिलाओं को टिकट दिया है तो वहीं दूसरी लिस्ट में 9 का नाम है.
नीतीश कुमार ने विभा देवी को नवादा से उम्मीदवार बनाया है. वे आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आई हैं. पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभा देवी पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है. बेलागंजा से मनोरमा देवी को टिकट दिया है.
दो लिस्ट में 13 महिलाओं को कहां-कहां से मिला टिकट?
- सिंहेश्वर से कविता साहा
- गायघाट से कोमल सिंह
- समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी
- विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा
- केसरिया से शालिनी मिश्रा
- शिवहर से श्वेता गुप्ता
- बाबूबरही से मीना कामत
- फुलपरास से शीला मंडल
- त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार
- अररिया से शगुफ्ता अजीम
- धमदाहा से लेशी सिंह
- बेलागंज से मनोरमा देवी
- नवादा से विभा देवी
बता दें कि बीजेपी और जेडीयू को एनडीए में 101-101 सीटें मिली हैं. जेडीयू ने दो लिस्ट में 101 प्रत्याशी और बीजेपी ने तीन लिस्ट के जरिए 101 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है. वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी कोटे की छह सीटों में से चार पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं. जीतन राम मांझी अपने कोटे की सभी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं. चिराग पासवान भी लगातार सिंबल दे रहे हैं. अभी तक उन्होंने पहली लिस्ट के जरिए 14 प्रत्याशियों की सूची जारी की है. एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं.
