नीतीश कुमार ने फाइनल किए नाम, ये रही JDU के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को जेडीयू का सिंबल सौंपा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, सीएम आवास में जेडीयू के संभावित प्रत्याशियों को सिंबल दिया जा रहा है. सूत्रों की मानें तो सीटों की अदला-बदली भी शुरू हो गई है. JDU के विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी ने सोनवर्षा सीट से टिकट दिया है. सोनबरसा सीट चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी.

भोरे विधानसभा सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार

सोनबरसा से मद्यनिषेध मंत्री रत्नेश सदा

राजपुर से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला

जमालपुर से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार

वैशाली से सिद्धार्थ पटेल

झाझा से दामोदर रावत

महनार से उमेश कुशवाहा (कल नामांकन)

अनंत सिंह को भी सिंबल दिया गया

अभी तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं

यह संकेत है कि जेडीयू ने अपने स्तर पर प्रत्याशियों को लेकर अंतिम फैसला कर लिया. अब तक पार्टी ने उम्मीदवारों की औपचारिक सूची जारी नहीं की है.

पिछला प्रदर्शन सुधारने पर जेडीयू का फोकस

बता दें कि सीट शेयरिंग के तहत इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी इतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी. जेडीयू की कोशिश है कि पिछले चुनाव के प्रदर्शन के मुकाबले इस बार नतीजे बेहतर रहे.

पिछली बार कितनी सीटों पर जीती थी जेडीयू?

2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन पार्टी को 43 सीटों पर ही जीत मिली थी. पार्टी का वोट शेयर 15.39 फीसदी रहा था. वहीं बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी और उसके 74 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे.

गौरतलब है कि इस बार बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर दो चरण में चुनाव होंगे. पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा जिसमें बची हुई 122 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. बिहार पर कौन राज करेगा इसका फैसला 14 नवंबर को होगा जब वोटों की गिनती की जाएगी.