बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव का अब राजनीतिक पार्टियों में साइड इफेक्ट दिखने लगा है. बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज ने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक की सभी कमेटियों को भंग कर दिया है. पार्टी के मुताबिक, सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है और अगले डेढ़ माह के दौरान नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाएगा.

पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन ने बताया कि पटना में शनिवार को आयोजित जन सुराज की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी उपस्थित रहे. पार्टी के फैसले के अनुसार नए संगठन निर्माण तक भंग कमेटियां अपना कार्य करती रहेंगी.

आगामी रूपरेखा तैयार करने के संबंध में होगा विचार-विमर्श

पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्य के सभी 12 प्रमंडलों का दायित्व सौंपा है जो अपने अधीनस्थ जिलों में नए सिरे से प्रभावी और क्रियाशील संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करेंगे. उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर को पटना में पार्टी की सामान्य परिषद की बैठक आहूत की गई है, जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिले के प्रमुख नेताओं से चुनाव और संगठन संबंधी उनके अनुभवों को विस्तार से सुनेगा और नए ढंग से आगामी रूपरेखा तैयार करने के संबंध में उनसे गहन विचार-विमर्श होगा.

चुनाव में अकेले मैदान में उतरी थी जन सुराज

इस बैठक में भारत के पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, और वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरि भी उपस्थित रहेंगे. बता दें कि बिहार चुनाव में जन सुराज को एक भी सीटें नहीं मिली हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव में बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी.