जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में खुद किसी सीट से इलेक्शन न लड़ने की वजह बताई है. एबीपी न्यूज़ की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के सवालों के जवाब में क्रम में जन सुराज नेता ने कहा कि पार्टी और उम्मीदवारों को जिताना जरूरी है. मेरे चुनाव न लड़ने से मेरी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मैं अपनी नहीं बिहार की छवि बनाने आया हूं.

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि वह समय की कमी की वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या उनके चुनाव न लड़ने से छवि पर असर नहीं पड़ेगा? जन सुराज नेता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा. मेरी छवि पर फर्क नहीं पड़ेगा.

प्रशांत किशोर ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार में राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के लिए अच्छी तैयारी की है. किशोर ने कहा कि जन सुराज चुनाव जीतेगी. जनता ने हम पर भरोसा जताया है.

बीजेपी के साथ अलायंस?

यह पूछे जाने पर कि क्या जन सुराज के चुनाव लड़ने से बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को फायदा होगा, प्रशांत किशोर ने कहा कि यह गलत बात है. हम 243 सीटों पर लड़ रहे हैं और उनमें से कई सीटों पर एनडीए को नुकसान होगा.

चुनावी रणनीतिकार से जब यह पूछा गया कि क्या जन सुराज और भारतीय जनता पार्टी के बीच पर्दे के पीछे कोई बात चल रही है? प्रशांत किशोर ने इस पर कहा कि नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. मैं पर्दे के पीछे कुछ नहीं करता. जो करता हूं सबके सामने करता हूं.

बता दें बिहार में चुनाव 2 चरणों में होगा. 6 और 11 नवंबर को क्रमशः पहले और दूसरे चरण के लिए 121 और 122 सीटों पर मतदान होंगे. इन चुनावों के परिणाम 14 नवंबर को आएंगे.