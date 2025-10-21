हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार

'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार

Bihar Election: CM नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है, जिससे भयमुक्त वातावरण बना है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 40 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने मीनापुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि जबसे उनकी सरकार बनी है, बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार में आने से पहले प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल था, लोग शाम के बाद घर से निकलने में डरते थे. लेकिन अब वह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "पहले हिन्दू-मुसलमान के बीच बहुत लड़ाई होती थी, मंदिरों में रात में चोरी और गड़बड़ी की घटनाएं आम थीं. लेकिन हमने सब बंद कराया. अब किसी तरह का डर या भय नहीं है, शांति और सौहार्द का वातावरण है."

'सरकार ने अब तक 40 लाख से अधिक रोजगार कराए हैं उपलब्ध'

विकास कार्यों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षा, सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 40 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है.

'युवाओं को काम देने की दिशा में उठाए ठोस कदम'

मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, न पढ़ाई का इंतजाम था, न रोजगार की व्यवस्था. हमने गांव-गांव तक सड़कें बनाईं, अस्पतालों को मजबूत किया और युवाओं को काम देने की दिशा में ठोस कदम उठाए.”

'विकास और प्रदेश की तरक्की के लिए निरंतर कर रही है काम'

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, बस चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार जनता के विकास और प्रदेश की तरक्की के लिए निरंतर काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी विकास का यह सिलसिला जारी रहेगा. सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान बार-बार तालियों की गूंज सुनाई देती रही.

Published at : 21 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025 MUZAFFARPUR NEWS
