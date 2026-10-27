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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजन सुराज के डिजिटल हेड देवपालिक गुप्ता का शव मिला, ट्रेन से हुए थे लापता

जन सुराज के डिजिटल हेड देवपालिक गुप्ता का शव मिला, ट्रेन से हुए थे लापता

जन सुराज के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता का शव झारखंड के मुरी में रेलवे ट्रैक के पास मिला. वह ट्रेन से पटना आते समय लापता हुए थे. यूपी के रहने वाले थे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 27 Oct 2026 05:32 PM (IST)
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जन सुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालिक गुप्ता का शव मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को झारखंड में रांची के पास मुरी इलाके में रेलवे ट्रैक के नजदीक मिला है. 31 वर्षीय देवपालिक बीते सोमवार (26 अक्टूबर) को रांची से पटना आने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे. इसी दौरान वह मुरी जंक्शन से पहले लापता हो गए थे.

मंगलवार 27 अक्टूबर को उनका शव मिलने की जानकारी सामने आई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई है.

देवपालिक गुप्ता ट्रेन नंबर 12366 जनशताब्दी एक्सप्रेस से पटना आ रहे थे. यात्रा के दौरान वह अचानक लापता हो गए. जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरव सिंह के मुताबिक, उनके लापता होने के बाद रात करीब नौ बजे एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पार्टी के लोग लगातार झारखंड सरकार और रांची प्रशासन के संपर्क में थे.

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मुरी में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव

पार्टी के नेताओं के अनुसार, देवपालिक का शव मुरी के पास जंगल वाले इलाके में रेलवे ट्रैक के नजदीक मिला. शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित रिम्स ले जाने की जानकारी दी गई है. हालांकि, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी साफ नहीं है. पुलिस जांच के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

IIMC से पढ़ाई, मीडिया में भी किया काम

देवपालिक गुप्ता उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले थे. उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पढ़ाई की थी. वह कई प्रमुख अखबारों, न्यूज चैनलों और डिजिटल पोर्टल के लिए काम कर चुके थे. जन सुराज से जुड़े सोशल मीडिया पेज और डिजिटल अभियानों में भी वह पिछले चार वर्षों से सक्रिय थे.

निष्पक्ष जांच की उठी मांग

जन सुराज संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अनुप मैथिल ने सोशल मीडिया पर देवपालिक की मौत पर दुख जताया. उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि फिलहाल मौत के कारणों की जानकारी नहीं है. उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच कराने का आग्रह किया. पार्टी ने कहा है कि मौत के पीछे की परिस्थितियां जांच के बाद ही सामने आएंगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 27 Oct 2026 05:32 PM (IST)
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