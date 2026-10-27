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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार टेंडर घोटाला: 7 IAS अधिकारियों तक पहुंची ED की जांच, बढ़ी हलचल

बिहार टेंडर घोटाला: 7 IAS अधिकारियों तक पहुंची ED की जांच, बढ़ी हलचल

बिहार के कथित टेंडर घोटाले में ED की जांच वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने की खबर है. मामले में टेंडर हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच जारी है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 27 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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बिहार में सरकारी टेंडरों में कथित गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में अब वरिष्ठ अधिकारी भी घेरे में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सात IAS अधिकारियों को समन जारी किए हैं. इनमें अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है. जांच एजेंसी कथित टेंडर सिंडिकेट में अधिकारियों की भूमिका और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है.

यह मामला ठेकेदार रिशु रंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री और उसकी कंपनी रिलायबल इन्फ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है. कंपनी पर सरकारी टेंडर हासिल करने के लिए कथित तौर पर अधिकारियों से सांठगांठ करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. इन आरोपों की जांच जारी है.

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हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जांच पर बढ़ा दबाव

पटना हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को रिशु श्री की याचिका पर सुनवाई के दौरान ED और बिहार की विशेष निगरानी इकाई (SVU) की जांच पर सवाल उठाए थे. अदालत ने कहा कि रिशु श्री मुख्य साजिशकर्ता के बजाय एक मोहरा प्रतीत होता है और असली भूमिका निभाने वाले लोग पर्दे के पीछे हो सकते हैं.

अदालत ने यह भी सवाल किया कि ED की ओर से छह वरिष्ठ अधिकारियों के नाम साझा किए जाने के बावजूद सभी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई. कोर्ट ने जांच में कुछ लोगों को बचाने और कुछ को फंसाने की आशंका भी जताई.

टेंडर की गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप

जांच में आरोप है कि सरकारी विभागों के टेंडर से जुड़ी गोपनीय तकनीकी जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी जाती थी. इससे कुछ कंपनियों को ठेके हासिल करने में फायदा मिलता था. आरोप है कि टेंडर की शर्तें भी पसंदीदा कंपनियों के अनुकूल कराई जाती थीं.

ED ने पहले भी इस मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की थी. जून 2025 की कार्रवाई में पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत के नौ ठिकानों की तलाशी ली गई थी. एजेंसी ने दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए थे.

फोन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच

जांच एजेंसियां रिशु श्री के फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही हैं. अधिकारियों के साथ कथित बातचीत और टेंडर से जुड़ी जानकारी साझा किए जाने की आशंका की जांच हो रही है. अब पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सरकारी ठेकों में कथित अनियमितताओं में किसकी क्या भूमिका थी.

दो IAS निलंबित, सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र

इस मामले में राज्य सरकार दो IAS अधिकारियों को निलंबित कर चुकी है. SVU ने जून 2026 में रिशु श्री समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जांच एजेंसियां कथित वित्तीय लेनदेन और अधिकारियों से संबंधों की पड़ताल कर रही हैं. 

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About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 27 Oct 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS Bihar Tender Scam
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