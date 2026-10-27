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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar MLC Results: तिरहुत से आया पहला रुझान, 2 राउंड की गिनती पूरी, कौन निकला आगे?

Bihar MLC Results: तिरहुत से आया पहला रुझान, 2 राउंड की गिनती पूरी, कौन निकला आगे?

Tirhut MLC Results: बिहार में विधान परिषद् की 8 सीटों पर मतगणना जारी है. इस बीच तिरहुत से पहला रुझान सामने आया है और यहां बीजेपी के नरेंद्र सिंह और सीपीआई के संजय में कांटे की टक्कर चल रही है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 27 Oct 2026 02:55 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद् के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की के दो राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. अब तक कुल 7,271 मतों की गिनती हो गई है. इनमें 7,017 वैध और 254 अवैध पाए गए.

2 राउंड तक की गिनती के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नरेन्द्र प्रसाद सिंह 1,872 मत के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि CPI के संजय कुमार सिंह 1,713 मतों के साथ दूसरे और निर्दल भूषण कुमार झा 1,650 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इस प्रकार नरेन्द्र प्रसाद सिंह को संजय कुमार सिंह पर 159 मतों की बढ़त हासिल है, जबकि भूषण कुमार झा उनसे 222 वोट पीछे हैं.

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तिरहुत एमएलसी सीट पर जनसुराज का क्या हाल?

उधर, जनसुराज के श्याम सुंदर कुमार यादव को 1,335, अमित कुमार को 276, प्रेम कुमार यादव को 98, राजेश राठौड़ को 23, कृष्ण नन्दन त्रिवेदी को 19, डॉ. अभय नाथ सिंह को 18, कुमारी रूपम को 9 और पूर्णिमा मिश्रा को 4 मत मिले हैं.

दूसरे राउंड में कुल 271 मत दर्ज किए गए, जिनमें 262 वैध और 9 अवैध वोट हैं. इस राउंड में भूषण कुमार झा को सर्वाधिक 89 वोट मिले, जबकि नरेन्द्र प्रसाद सिंह को 84, संजय कुमार सिंह को 56 और श्याम सुंदर कुमार यादव को 30 वोट मिले.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 02:46 PM (IST)
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