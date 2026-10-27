Bihar MLC Results: तिरहुत से आया पहला रुझान, 2 राउंड की गिनती पूरी, कौन निकला आगे?

बिहार विधान परिषद् के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की के दो राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. अब तक कुल 7,271 मतों की गिनती हो गई है. इनमें 7,017 वैध और 254 अवैध पाए गए.

2 राउंड तक की गिनती के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नरेन्द्र प्रसाद सिंह 1,872 मत के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि CPI के संजय कुमार सिंह 1,713 मतों के साथ दूसरे और निर्दल भूषण कुमार झा 1,650 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इस प्रकार नरेन्द्र प्रसाद सिंह को संजय कुमार सिंह पर 159 मतों की बढ़त हासिल है, जबकि भूषण कुमार झा उनसे 222 वोट पीछे हैं.

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तिरहुत एमएलसी सीट पर जनसुराज का क्या हाल?

उधर, जनसुराज के श्याम सुंदर कुमार यादव को 1,335, अमित कुमार को 276, प्रेम कुमार यादव को 98, राजेश राठौड़ को 23, कृष्ण नन्दन त्रिवेदी को 19, डॉ. अभय नाथ सिंह को 18, कुमारी रूपम को 9 और पूर्णिमा मिश्रा को 4 मत मिले हैं.

दूसरे राउंड में कुल 271 मत दर्ज किए गए, जिनमें 262 वैध और 9 अवैध वोट हैं. इस राउंड में भूषण कुमार झा को सर्वाधिक 89 वोट मिले, जबकि नरेन्द्र प्रसाद सिंह को 84, संजय कुमार सिंह को 56 और श्याम सुंदर कुमार यादव को 30 वोट मिले.