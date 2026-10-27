नीरज कुमार का दावा- मेरी जीत पक्की, अनंत सिंह को बोले- जन सुराज में चले जाएं

बिहार में MLC चुनाव की काउंटिंग के बीच जेडीयू समर्थित NDA उम्मीदवार नीरज कुमार ने अपनी जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार और पार्टी का समर्थन हासिल है. उनका भरोसा कायम रहेगा और जीत भी सुनिश्चित होगी. नीरज कुमार ने इस दौरान राजनीति में अपराधीकरण और पैसे के बढ़ते प्रभाव पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने अनंत सिंह के पार्टी से निकाले जाने के मुद्दे पर तंज कसा. साथ ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा. नीरज कुमार ने कहा कि वह राजनीति को अपराध और बाजार के प्रभाव से मुक्त करने के लिए मुहिम चलाएंगे.

नीरज कुमार बोले- मेरी जीत पक्की

NDA उम्मीदवार नीरज कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि यह भरोसा कायम रहेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में उन्हें सफलता मिलेगी. उन्होंने अपने पक्ष में जीत का विश्वास भी जताया.

अनंत सिंह पर निशाना, जन सुराज में जाने की सलाह

अनंत सिंह को लेकर पूछे गए सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने दिया जाएगा. अनंत सिंह के पार्टी से निकाले जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह जन सुराज में चले जाएं. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह RJD और कांग्रेस में भी घूम चुके हैं. उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज होने के संकेत हैं.

#BREAKING | काउंटिंग के बीच JDU प्रत्याशी नीरज कुमार का अनंत सिंह पर निशाना, बोले- 'RJD में जा चुके हैं, अब जन सुराज में जाएं' @romanaisarkhan | https://t.co/bDshh3WfQN #ABPNews #NeerajKumar #AnantSingh #JDU #BiharPolitics #ElectionCounting #MLCElection2026 #MLCResults #MLCCounting #MLCElections — ABP News (@ABPNews) October 27, 2026

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प्रशांत किशोर पर राजनीति के बाजारीकरण का आरोप

नीरज कुमार ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर राजनीति का अपराधीकरण और बाजारीकरण कर रहे हैं. नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में पैसे और बाहुबल के प्रभाव को बढ़ावा देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.

राजनीति को अपराध के प्रभाव से मुक्त करने की बात

नीरज कुमार ने कहा कि वह राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ मुहिम चलाएंगे. उन्होंने साफ किया कि राजनीति में आपराधिक छवि और गलत तरीकों के प्रभाव को रोकना जरूरी है. राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए. अब देखना होगा कि MLC चुनाव के नतीजे उनके दावे के मुताबिक आते हैं या नहीं.

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