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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज कुमार का दावा- मेरी जीत पक्की, अनंत सिंह को बोले- जन सुराज में चले जाएं

नीरज कुमार का दावा- मेरी जीत पक्की, अनंत सिंह को बोले- जन सुराज में चले जाएं

NDA उम्मीदवार नीरज कुमार ने MLC चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है. साथ ही अनंत सिंह और प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक खास मुहिम चलाने की बात कही है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 27 Oct 2026 02:24 PM (IST)
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बिहार में MLC चुनाव की काउंटिंग के बीच जेडीयू समर्थित NDA उम्मीदवार नीरज कुमार ने अपनी जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें नीतीश कुमार और पार्टी का समर्थन हासिल है. उनका भरोसा कायम रहेगा और जीत भी सुनिश्चित होगी. नीरज कुमार ने इस दौरान राजनीति में अपराधीकरण और पैसे के बढ़ते प्रभाव पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने अनंत सिंह के पार्टी से निकाले जाने के मुद्दे पर तंज कसा. साथ ही जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा. नीरज कुमार ने कहा कि वह राजनीति को अपराध और बाजार के प्रभाव से मुक्त करने के लिए मुहिम चलाएंगे.

नीरज कुमार बोले- मेरी जीत पक्की

NDA उम्मीदवार नीरज कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि यह भरोसा कायम रहेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव में उन्हें सफलता मिलेगी. उन्होंने अपने पक्ष में जीत का विश्वास भी जताया.

अनंत सिंह पर निशाना, जन सुराज में जाने की सलाह

अनंत सिंह को लेकर पूछे गए सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने दिया जाएगा. अनंत सिंह के पार्टी से निकाले जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह जन सुराज में चले जाएं. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह RJD और कांग्रेस में भी घूम चुके हैं. उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में जुबानी जंग तेज होने के संकेत हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार: MLC चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का मैनेजर लापता

प्रशांत किशोर पर राजनीति के बाजारीकरण का आरोप

नीरज कुमार ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर राजनीति का अपराधीकरण और बाजारीकरण कर रहे हैं. नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में पैसे और बाहुबल के प्रभाव को बढ़ावा देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है.

राजनीति को अपराध के प्रभाव से मुक्त करने की बात

नीरज कुमार ने कहा कि वह राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ मुहिम चलाएंगे. उन्होंने साफ किया कि राजनीति में आपराधिक छवि और गलत तरीकों के प्रभाव को रोकना जरूरी है. राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए. अब देखना होगा कि MLC चुनाव के नतीजे उनके दावे के मुताबिक आते हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें- मोतिहारी में EOU का बड़ा एक्शन, BJP नेता रिंकू पाठक के 6 ठिकानों पर रेड

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 27 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Result Patna BIHAR NEWS
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