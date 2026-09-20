गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुंगेरः बहन से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी, छात्र की गोली मारकर हत्या

मुंगेरः बहन से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी, छात्र की गोली मारकर हत्या

मुंगेर के सफियासराय में 16 वर्षीय छात्र इशांत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने बहन से छेड़खानी के विरोध को हत्या की वजह बताया. पुलिस दो किशोरों की तलाश में जुटी है.

Written By : मनीष कुमार, मुंगेर |  Updated at : 20 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुंगेर जिले के सफियासराय थाना क्षेत्र में शनिवार (19 सितंबर 2026) शाम 16 वर्षीय छात्र इशांत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों का आरोप है कि बहन के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करने के कारण पूर्व विवाद में दो किशोरों ने इशांत को फोन कर घर से बुलाया और घर के पीछे ले जाकर उसके सिर में गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान सफियासराय गली नंबर-1 निवासी चंदन कुमार चंदन के 16 वर्षीय बेटे इशांत कुमार के रूप में हुई है. वह टाउन स्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र था. वारदात सफियासराय थाना से करीब 100 मीटर दूर एक मार्बल दुकान के पास हुई.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
DU छात्रसंघ चुनाव में CLJPR की बड़ी जीत, चिराग ने जताई खुशी
DU छात्रसंघ चुनाव में CLJPR की बड़ी जीत, चिराग ने जताई खुशी
बिहार
UCC के समर्थन में जीतन राम मांझी, बोले- 'कानून के नजरिए से सब एक'
UCC के समर्थन में जीतन राम मांझी, बोले- 'कानून के नजरिए से सब एक'
बिहार
नीरज कुमार के समर्थन में जुटे JDU कार्यकर्ता, श्याम रजक ने क्या कहा?
नीरज कुमार के समर्थन में जुटे JDU कार्यकर्ता, श्याम रजक ने क्या कहा?
बिहार
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े

यह भी पढ़ें- DU छात्रसंघ चुनाव में CLJPR की बड़ी जीत, चिराग ने जताई खुशी

दोस्तों का फोन आया फिर नहीं लौटा इशांत

इशांत के दोस्त ऋतु राज रंजन के मुताबिक, शनिवार को स्कूल से लौटने के बाद इशांत घर पर खाना खा रहा था. इसी दौरान दोस्तों का फोन आया और वह बाहर चला गया. कुछ देर बाद परिजनों को उसके गोली लगने की जानकारी मिली.

बहन से छेड़खानी को लेकर पहले से था विवाद

इशांत के पिता ने बताया कि करीब दो-तीन महीने पहले उनकी बेटी के साथ ट्यूशन जाने के दौरान छेड़खानी का आरोप दो किशोरों पर लगा था. परिवार ने दोनों के घर जाकर समझाया था. आरोप है कि इसके बाद से दोनों इशांत से विवाद कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से उसे तलाश रहे थे. मृतक की बहन दिव्या ने बताया कि इशांत और आरोपितों के बीच इंस्टाग्राम चैट पर भी विवाद हुआ था. परिवार का दावा है कि चैट में इशांत को गोली मारने की धमकी भी दी गई थी.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

गोली लगने के बाद परिजन इशांत को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टर आशीष कुमार के नेतृत्व में उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

दो किशोरों पर आरोप, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली. उन्होंने आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. एसपी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में बहन से कथित छेड़खानी को लेकर पुराने विवाद की बात सामने आई है. दोनों आरोपितों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं.

यह भी पढ़ें- UCC के समर्थन में जीतन राम मांझी, बोले- 'कानून के नजरिए से सब एक'

Published at : 20 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Munger News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
DU छात्रसंघ चुनाव में CLJPR की बड़ी जीत, चिराग ने जताई खुशी
DU छात्रसंघ चुनाव में CLJPR की बड़ी जीत, चिराग ने जताई खुशी
बिहार
UCC के समर्थन में जीतन राम मांझी, बोले- 'कानून के नजरिए से सब एक'
UCC के समर्थन में जीतन राम मांझी, बोले- 'कानून के नजरिए से सब एक'
बिहार
नीरज कुमार के समर्थन में जुटे JDU कार्यकर्ता, श्याम रजक ने क्या कहा?
नीरज कुमार के समर्थन में जुटे JDU कार्यकर्ता, श्याम रजक ने क्या कहा?
बिहार
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े
गयाः तोरण द्वार से नाम हटते ही बवाल, पुलिस के सामने 2 गांवों के ग्रामीण भिड़े
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे के छात्र ने क्यों की आत्महत्या? पिता ने प्रोफेसर पर लगाया आरोप
' IIT बॉम्बे के प्रोफेसर ने दी जातिसूचक गाली', मृत छात्र के पिता का आरोप
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
क्रिकेट
श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, कटाया फाइनल का टिकट
श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, कटाया फाइनल का टिकट
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
ऑटो
EV की सर्विस में न भूलें ये 5 काम, वरना घट सकती है Range
EV की सर्विस में न भूलें ये 5 काम, वरना घट सकती है Range
नौकरी
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget