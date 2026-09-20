मुंगेरः बहन से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी, छात्र की गोली मारकर हत्या

बिहार के मुंगेर जिले के सफियासराय थाना क्षेत्र में शनिवार (19 सितंबर 2026) शाम 16 वर्षीय छात्र इशांत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों का आरोप है कि बहन के साथ कथित छेड़खानी का विरोध करने के कारण पूर्व विवाद में दो किशोरों ने इशांत को फोन कर घर से बुलाया और घर के पीछे ले जाकर उसके सिर में गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान सफियासराय गली नंबर-1 निवासी चंदन कुमार चंदन के 16 वर्षीय बेटे इशांत कुमार के रूप में हुई है. वह टाउन स्कूल में दसवीं कक्षा का छात्र था. वारदात सफियासराय थाना से करीब 100 मीटर दूर एक मार्बल दुकान के पास हुई.

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दोस्तों का फोन आया फिर नहीं लौटा इशांत

इशांत के दोस्त ऋतु राज रंजन के मुताबिक, शनिवार को स्कूल से लौटने के बाद इशांत घर पर खाना खा रहा था. इसी दौरान दोस्तों का फोन आया और वह बाहर चला गया. कुछ देर बाद परिजनों को उसके गोली लगने की जानकारी मिली.

बहन से छेड़खानी को लेकर पहले से था विवाद

इशांत के पिता ने बताया कि करीब दो-तीन महीने पहले उनकी बेटी के साथ ट्यूशन जाने के दौरान छेड़खानी का आरोप दो किशोरों पर लगा था. परिवार ने दोनों के घर जाकर समझाया था. आरोप है कि इसके बाद से दोनों इशांत से विवाद कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से उसे तलाश रहे थे. मृतक की बहन दिव्या ने बताया कि इशांत और आरोपितों के बीच इंस्टाग्राम चैट पर भी विवाद हुआ था. परिवार का दावा है कि चैट में इशांत को गोली मारने की धमकी भी दी गई थी.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

गोली लगने के बाद परिजन इशांत को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टर आशीष कुमार के नेतृत्व में उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

दो किशोरों पर आरोप, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली. उन्होंने आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. एसपी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में बहन से कथित छेड़खानी को लेकर पुराने विवाद की बात सामने आई है. दोनों आरोपितों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं.

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