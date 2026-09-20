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DU छात्रसंघ चुनाव में CLJPR की बड़ी जीत, चिराग ने जताई खुशी

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में CLJPR से जुड़े प्रत्याशियों की जीत पर चिराग पासवान ने बधाई दी. उन्होंने युवाओं के विश्वास को नई ऊर्जा, उम्मीद और जिम्मेदारी का संदेश बताया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Sep 2026 11:02 AM (IST)
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नई दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में छात्र लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी CLJPR से जुड़े प्रत्याशियों की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विजयी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्रों का विश्वास नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई जिम्मेदारियों का संदेश है.

चिराग पासवान ने अपने संदेश में कहा, “छात्रों का विश्वास, चिराग के साथ!” उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में CLJPR की उपलब्धि पर सभी विजयी प्रत्याशियों और समर्पित साथियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने युवाओं के इस विश्वास को नई जिम्मेदारियों से जोड़ते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया.

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आयुष गौतम अध्यक्ष निर्वाचित

रिपोर्ट के मुताबिक CLJPR से जुड़े चुनाव में आयुष गौतम ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि जानवी उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुईं. अर्पित यादव ने सचिव पद पर जीत हासिल की. इसके अलावा बादल सिंह और सचिन संयुक्त सचिव पद पर चुने गए. कृष मावी ने सेंट्रल काउंसिल के पद पर जीत दर्ज की.

DUSU के केंद्रीय पैनल का नतीजा अलग

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के 2026 के केंद्रीय पैनल के चार प्रमुख पदों के नतीजों में ABVP के यश डबास अध्यक्ष, रिया छाबड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए. उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन विजयी रहे. इन नतीजों में CLJPR का नाम केंद्रीय चार पदों के विजेताओं में नहीं है.

युवाओं के बीच राजनीतिक भागीदारी का संदेश

चिराग पासवान ने अपने संदेश में युवा शक्ति और छात्र राजनीति में भागीदारी को प्रमुखता दी. उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ नई जिम्मेदारियों का संदेश देता है. CLJPR की ओर से इसे छात्रों के बीच संगठन की बढ़ती भागीदारी के तौर पर पेश किया गया है.

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 20 Sep 2026 11:02 AM (IST)
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