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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार13 मौतों के पीछे तेजस्वी का बड़ा खुलासा, CM सम्राट और निशांत पर हमला

13 मौतों के पीछे तेजस्वी का बड़ा खुलासा, CM सम्राट और निशांत पर हमला

राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से कम से कम 5-6 बच्चों की मौत हुई है. सूचना के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 15 Oct 2026 04:29 PM (IST)
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वैशाली के राघोपुर में 13 मौतों को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है. क्षेत्र के लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने आज (गुरुवार) अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कमियों को गिनाया है. नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को निशाने पर लिया है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी से राघोपुर क्षेत्र में घटना हुई है. पीड़ित परिजनों से जब वे मिले और जो बातें सामने आईं उसे सुनकर सम्राट चौधरी और एनडीए के तमाम नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए.

तेजस्वी यादव का कहना है कि घटना की सूचना के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर तो पहुंची लेकिन तीन घंटे का समय लगा. इतने में स्थानीय लोगों ने ही मिलकर सभी पीड़ितों को बाहर निकाल लिया था. दो घंटे की देरी से पहुंची टीम फोटोशूट के लिए बेमलतब कई घंटे नाव को घुमाती रही.

'ऑक्सीजन की कमी से 5-6 बच्चे मरे'

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों और स्थानीय तैराकों ने जिन बच्चों को पानी से निकाला उसमें से कई बच्चे घंटों तक जीवित थे. स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने उनकी जान ले ली क्योंकि एंबुलेंस देर से पहुंची. एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने का भी आरोप तेजस्वी ने लगाया है. उनकी मानें तो ऑक्सीजन की कमी से कम से कम 5-6 बच्चे मरे.

यह भी पढ़ें- राघोपुर हादसे के बाद पप्पू यादव का दावा, 'अब तक बाढ़ में 300 लोगों की मौत हुई, लेकिन...'

'पेड पीआर से बाहर निकलें स्वास्थ्य मंत्री'

सरकार पर बरसते तेजस्वी ने कहा कि 21 साल से सत्ता में कुंडली मार कर बैठे बेशर्म लोग राहत के नाम पर चार लाख देकर बच्चों की जिंदगी का सौदा करना बंद करें. कई परिवारों का वंश खत्म हो गया. मुख्यमंत्री अविलंब स्वयं जाकर पीड़ित परिवारों से मिलें. चीख पुकार को सुनें तब जाकर शायद उनको थोड़ी शर्म आए. स्वास्थ्य मंत्री भी पेड पीआर (Paid PR) से बाहर निकल पीड़ित परिवार के पास जाएं और जवाब दें कि इलाज, दवाई और ऑक्सीजन की कमी से आधा दर्जन से अधिक चिराग क्यों बुझ गए?

तेजस्वी ने मांग की है सरकार से कि हर पीड़ित परिवार को कम से कम 03 डिसमिल जमीन दी जाए. प्रशासनिक व्यवस्था को चाक-चौबंद करें ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना भूल से भी न हो.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव का अपने ही क्षेत्र में भारी विरोध, लोग बोले- इस्तीफा दे दीजिए

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Oct 2026 04:29 PM (IST)
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Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
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