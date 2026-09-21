जमुई छेड़छाड़ मामले में SIT गठित, POCSO के तहत FIR दर्ज

बिहार के जमुई में युवती के साथ छेड़छाड़ का शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. जांच के लिए पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों मड़वा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है. अब तक पांच लोगों की पहचान होने की जानकारी दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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19 सितंबर की शाम हुई थी घटना

पुलिस के अनुसार, घटना 19 सितंबर की शाम करीब सात बजे की है. बताया गया है कि पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ फोटोशूट के लिए गई थी. इसी दौरान उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई. पुलिस के मुताबिक, मामले में शामिल आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं. हालांकि, आरोपियों की उम्र और मामले से जुड़ी अन्य परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

POCSO समेत कई धाराओं में केस दर्ज

इस मामले में जमुई थाना कांड संख्या 428/26, दिनांक 21 सितंबर 2026 को दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 76 और 3(5) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. SIT पूरे मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वीडियो वायरल न करने की अपील

जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को टेकडाउन कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वीडियो को डाउनलोड, शेयर या दोबारा वायरल न करें. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए संबंधित स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच जारी है.

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