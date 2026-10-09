एबी डिविलियर्स का विराट कोहली पर ताजा बयान, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

37 साल की उम्र में विराट कोहली बहुत जबरदस्त फॉर्म में हैं. 2026 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली चौथे नंबर पर हैं. अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले 2027 ODI वर्ल्ड कप की दृष्टि से यह टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं. एबी डिविलियर्स भी इस बात को स्वीकार करते हैं.

विराट वनडे क्रिकेट में 15 हजार रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 55 शतक लगा चुके हैं. डिविलियर्स और कोहली, दोनों कई साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू में एकसाथ खेले हैं और दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी है. दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज बल्लेबाज का कहना है कि विराट का यह रूप 2016-17 वाले रूप से भी भयंकर और बढ़िया है.

2016-17 से भी बढ़िया

इंडिया टुडे के अनुसार एबी डिविलियर्स ने कहा, "मुझे लगता है कि यह विराट का 2016-17 से भी बढ़िया रूप है, क्योंकि वो बहुत रिलैक्स होकर खेल रहे हैं. साफ नजर आता है कि विराट मैदान पर एकदम खुले मन से खेल रहे हैं. उन्होंने पिछले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही संकेत दिए थे. मैंने उन्हें एक अलग तरह से खेलते देखा."

एबी डिविलियर्स ने बताया कि बीच में विराट संघर्ष करने लगे थे, लेकिन अब खूब सारे रन बनाने की अपनी पुरानी आदत पर वापस लौट आए हैं. इसी साल विराट ने 9 पारियों में 552 रन बना लिए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 2 शतक और 3 फिफ्टी आई हैं.

उनका यह रूप अच्छा है

डिविलियर्स ने कहा कि, "मुझे उनका यह रूप पसंद है. मेरी नजर में एक युवा खिलाड़ी के लिए उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना शानदार अनुभव होगा. मुझे उम्मीद है कि युवा उनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे."

बताते चलें कि विराट कोहली ने हाल ही में खुद पुष्टि करके बताया था कि 2027 में वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे. इसलिए आज से 1-2 साल बाद शायद हम विराट को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए ना देखें.

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